Hrvatski rukometaši započeli pripreme za Euro, Sigurdsson je s popisa eliminirao Martinovića

Hrvatska muška rukometna reprezentacija okupila se u Zagrebu, ali je vrlo brzo potom krenula put stalne baze Poreča, gdje će obaviti prvi dio priprema za Europsko prvenstvo. Od 15. siječnja do 1. veljače Danska, Norveška i Švedska bit će zajednički domaćini prvenstvu, a Hrvatska će prvi pripremni dvoboj odraditi 28. prosinca kada će u Poreču igrati protiv Sjeverne Makedonije.

Hrvatska momčad je trenutačno nekompletna jer je dio igrača i dalje u krugu svojih klubova, kao i što ima onih ozlijeđenih. Od 19 igrača koje je prvotno pozvao hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson otpao je Patrik Martinović, a umjesto njega je naknadno pozvan Petar Krupić.

Reprezentacija će u Poreču boraviti do 30. prosinca kada se na kratko razilazi da bi igrači sa svojim najmilijima dočekali Novu godinu. No, prije toga izbornik Sigurdsson bi trebao objaviti konačni popis onih koji kreću u završne pripreme, odnosno, onih koji se mogu nadati odlasku na Europsko prvenstvo.

Drugi dio priprema bit će zakazan za 2. siječnja, a pripreme će se obaviti u Prelogu. Prije putovanja u Malmo, koji će Hrvatskoj biti grad domaćin prvog kruga, reprezentacija će odigrati dva prijateljska susreta protiv Njemačke. Prvi je na rasporedu 8. siječnja u zagrebačkoj Areni, a drugi tri dana poslije u Hannoveru.

Popis hrvatske reprezentacije za prvu fazu priprema u Poreču: Dino Slavić (Limoges), Filip Perić (Sesvete), Toni Matošević (Zagreb), Ivan Barbić (Nexe), Leon Ljevar (Grosist Slovan), Tin Lučin (Nexe), Diano Neris Ćeško (Izviđač), Luka Moslavac (Nexe), Ante Ivanković (Ohrid), Ivano Pavlović (Zagreb), Matko Moslavac (Nexe), Matej Svržnjak (Sesvete), Filip Glavaš (Zagreb), Maksimilijan Molc (Sesvete), Zlatko Raužan (Sesvete), Josip Šimić (Wetzlar), Berislav Antonio Tokić (Trogir), Teo Popović (Poreč) i Petar Krupić (Nexe).

Na Europskom prvenstvu Hrvatska je na startu smještena u skupinu G gdje se još nalaze domaćin Švedska te Nizozemska i Gruzija.