Kritiziraju ga jer kao musliman slavi Božić, a sada je zabio za pobjedu svoje reprezentacije

Nogometaši Egipta ostvarili su u drugom nastupu skupine B na afričkom Kupu nacija i drugu pobjedu, s minimalnih 1-0 su svladali Južnoafričku Republiku. Egipat je time nakon dvije utakmice osigurao plasman u nokaut fazu natjecanja, u osminu finala.
Jedini pogodak na susretu postigao je Mohamed Salah, najveća egipatska zvijezda, koji je u 45. minuti pogodio s bijele točke za 1-0. U nadoknadi prvog poluvremena Hany je zaradio drugi žuti karton i time su Egipćani ostali s igračem manje.
Cijelo drugo poluvrijeme Južnoafrička Republika je napadala, ali nije uspjela doći niti do preokreta niti barem do boda.
