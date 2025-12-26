Naši Portali
Afrički kup nacija

Kritiziraju ga jer kao musliman slavi Božić, a sada je zabio za pobjedu svoje reprezentacije

FILE PHOTO: 2026 FIFA World Cup Previews
AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.12.2025.
u 23:30

Jedini pogodak na susretu postigao je Mohamed Salah, najveća egipatska zvijezda, koji je u 45. minuti pogodio s bijele točke za 1-0. U nadoknadi prvog poluvremena Hany je zaradio drugi žuti karton i time su Egipćani ostali s igračem manje

Nogometaši Egipta ostvarili su u drugom nastupu skupine B na afričkom Kupu nacija i drugu pobjedu, s minimalnih 1-0 su svladali Južnoafričku Republiku. Egipat je time nakon dvije utakmice osigurao plasman u nokaut fazu natjecanja, u osminu finala.

Jedini pogodak na susretu postigao je Mohamed Salah, najveća egipatska zvijezda, koji je u 45. minuti pogodio s bijele točke za 1-0. U nadoknadi prvog poluvremena Hany je zaradio drugi žuti karton i time su Egipćani ostali s igračem manje.

Cijelo drugo poluvrijeme Južnoafrička Republika je napadala, ali nije uspjela doći niti do preokreta niti barem do boda.

Ranije u ovoj skupini Angola i Zimbabve su odigrali bez pobjednika 1-1.

nogomet Mohamed Salah Egipat

