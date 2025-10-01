Naši Portali
GLAVNA TEMA

Srpski mediji: Zagrebački plan nije prošao! Dinamo je htio prevariti i Uefu...

Trening nogometaša Dinama dan uo?i utakmice s Maccabijem
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
01.10.2025.
u 16:02

Zagrebački Dinamo u četvrtak igra utakmicu Europske lige protiv Maccabija iz Tel Aviva u Bačkoj Topoli. Iako su 'Modri' htjeli izbjeći noćenje u Srbiji, zbog strogih pravila UEFA-e morali su promijeniti plan i prespavati u Beogradu, što je postalo glavna tema u srpskim medijima

Gostovanje zagrebačkog Dinama u Srbiji, pa makar i samo za potrebe europske utakmice na neutralnom terenu, očekivano je izazvalo golemu pažnju tamošnjih medija. Utakmica drugog kola Europske lige između izraelskog Maccabija iz Tel Aviva i hrvatskog prvaka bit će odigrana u četvrtak s početkom u 21 sat na modernoj TSC Areni u Bačkoj Topoli. Zbog složene sigurnosne situacije u Izraelu, Uefa je odlučila da Maccabi svoje domaće utakmice mora igrati na neutralnom terenu, a izbor je pao na Srbiju. Ipak, u danima uoči susreta, glavna tema srpskih portala nije toliko sama utakmica, koliko logističke peripetije i navodna nevoljkost Dinamove uprave da momčad provede noć u Beogradu.

Prema opširnim izvještajima portala poput Kurira i Informera, prvotni plan plavih bio je u potpunosti izbjeći duži boravak na teritoriju Srbije. Vodstvo zagrebačkog kluba navodno je planiralo doputovati izravno iz Hrvatske na sam dan utakmice, vjerojatno iz Osijeka koji je od Bačke Topole udaljen gotovo jednako kao i Beograd. Time bi se boravak u susjednoj državi sveo na minimum, tek na nekoliko sati potrebnih za odigravanje utakmice, nakon čega bi se ekspedicija odmah vratila kući. Ovakav plan, pišu mediji, bio je motiviran željom da se izbjegnu potencijalni sigurnosni rizici i logističke komplikacije koje nosi boravak u Beogradu.

Međutim, planove Dinama prekrižila su stroga pravila Europske nogometne federacije. Propozicije natjecanja nalažu da gostujuća momčad mora provesti najmanje 24 sata na teritoriju države u kojoj se utakmica igra. Ova direktiva nije ostavila prostora za manevar pa je ideja o dolasku na dan utakmice morala biti odbačena. Dinamo je stoga bio primoran pronaći smještaj, a kako u neposrednoj blizini Bačke Topole nije bilo hotela koji bi zadovoljio visoke sigurnosne i organizacijske standarde, izbor je pao na Beograd. Momčad je tako u srijedu poslijepodne, nakon odrađenog treninga i konferencije za medije u Zagrebu, otputovala za srpsku prijestolnicu.

Drama na vrhuncu, što znači pobuna Dinama i Rudeša?

Unatoč medijskim napisima o "izbjegavanju" Beograda, iz Dinamovog tabora stižu poruke kako se momčad ne zamara logistikom i da to neće koristiti kao alibi. "Spavanje u Beogradu i put na dan utakmice? Mi o tome uopće ne razmišljamo", izjavio je igrač Mateo Lisica za Jutarnji, a prenijeli su srpski mediji. "Žao mi je, naravno, što nećemo imati podršku naših sjajnih navijača. Kad vidim kako navijaju, dobijem neku posebnu motivaciju. Što je tu je, tako je odlučila UEFA. Mi tu jednostavno ne možemo ništa", dodao je. Iz sigurnosnih razloga, navijačima Dinama, popularnim Bad Blue Boysima, zabranjen je dolazak na utakmicu, a očekuju se pojačane mjere osiguranja kako u Beogradu, tako i na stadionu u Bačkoj Topoli, do kojeg će Dinamo putovati autobusom oko dva sata.

Zanimljivo je da ni formalni domaćin, Maccabi, nema jednostavnu pripremu za utakmicu. Kako piše Telegraf, susret se igra neposredno po završetku 25-satnog posta koji nalaže veliki židovski blagdan Jom Kipur. Zbog toga je trener kluba iz Tel Aviva, Žarko Lazetić, bio primoran podijeliti momčad u dva hotela. Domaći, izraelski igrači koji poste, smješteni su u Bačkoj Topoli kako bi odmah nakon završetka posta mogli večerati i biti što bliže stadionu. S druge strane, strani nogometaši koji ne poste, boravit će u Novom Sadu. Ove nesvakidašnje okolnosti s obje strane daju dodatnu dimenziju utakmici koja se igra u specifičnim uvjetima na neutralnom terenu u Srbiji.
Ključne riječi
Beograd Srbija Dinamo

TE
tek
16:26 01.10.2025.

A zašto UEFA uopće dozvolila da se igra u Srbiji? Zašto ne u Mađarskoj, Sloveniji ???

LO
lojtra1
16:25 01.10.2025.

Ti iz UEFE su skroz netolerantni prema Dinamu u ovoj nesvakidasnjoj situaciji. Razocaravajuce je da se Dinamu sve gleda "po zakonu" a Maccabiju se uracunavaju i njihovi "vjerski motivi" pa mogu razdvajati momcad po zelji. Mozda je trebalo od pocetka nastupiti skroz jasno i ne prihvatiti igru u Srbiji gdje uvjeti JASNO nisu normalni. Vec po tome sto ne smiju dolaziti domaci navijaci.

LU
LupusinFabula
16:25 01.10.2025.

A navijači Macabia mogu slobodno doći na utakmicu, njih će dovesti vojni avijoni kao ono nekad kad su radili gluposti pa dobili po njoji u Amsterdamu, a poslije plakali i glumili žrtve... Mjesto domaćinstva je savršeno odabrano.

