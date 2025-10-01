Naši Portali
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
NAPISI TAMOŠNJIH MEDIJA

Izraelcima je utakmica s Dinamom u drugom planu? 'Imamo dva ozbiljna problema...'

UEFA Europa League - Maccabi Tel Aviv Training
Foto: ZORANA JEVTIC/REUTERS
Autor
Karlo Ledinski
01.10.2025.
u 17:43

Naglašavaju i da je Dinamo proteklih godina rušio velikane, a pribojavaju se da će njihovi igrači zbog posta imati premalo energije

Izraelski mediji s velikom pažnjom prate utakmicu Maccabija i Dinama koja će se u četvrtak igrati u Bačkoj Topoli. Svi najveći izraelski mediji hvale Dinamo, te svoju momčad upozoravaju kako ih čeka ugledan i jak europski suparnik. Izraelski list Haaretz ističe dva potencijalno velika problema za Maccabi. Budući da se utakmica igra odmah nakon prestanka posta za Jom Kipur, mediji pišu da je organizacija utakmice bila komplicirana — igrači Židovi su se morali dijeliti u smještaju blizu stadiona, dobiti posebne obroke za “prekid posta” te navode da mnogi od njih vjerojatno neće moći igrati punih 90 minuta zbog gubitka energije prilikom posta. 
Drugi ozbiljan problem vide u neefikasnosti, budući da Maccabi nije postigao gol u svoja posljednja dva susreta, odnosno 0:0 odigrali su protiv PAOK-a i Bnei Sakhnina.

Spominju i da Maccabi i Dinamo imaju raniju povijest susreta: prvi puta su se susreli u sezoni 2001./02. u kupu Uefe, gdje je Maccabi prošao dalje zahvaljujući golovima u gostima. I trener Maccabija Žarko Lazetić izraelskim je novinarima najviše pričao o problemu što se utakmica igra samo dva sata nakon završetka 25-satnog posta za židovski blagdan Jom Kipur.

- Možemo razgovarati o mnogo stvari, uključujući i činjenicu da igramo u Srbiji, a ne Izraelu. Ali to su neke od stvari na koje nemamo utjecaja, ovo je i za mene prvo iskustvo, ne mogu reći da ćemo se ponašati ovako ili onako, jer ne znamo hoće li sve biti savršeno. Moramo to prihvatiti i pokušati dati sve od sebe - rekao je i dodao:

- Imamo širok popis igrača i igrače koji znaju da će nakon posta moći igrati. Za mnoge ljude religija i vjera su važnije od nogometa i moramo to prihvatiti, nositi se s tim i pokušati pobijediti u takvoj utakmici. Naravno, svi koji poste mogu igrati. Sutra ćemo, kao i uvijek, početi s najboljom momčadi.

O Dinamu je pak rekao:

- Očito je da je to dobra momčad, ali pokušavamo se usredotočiti i na njihove slabosti. U dobroj su formi, sve je trenutačno prekrasno, ali vidjeli smo više njihovih utakmica i vidjeli smo slabosti. koje ne mogu podijeliti s vama. Ali nadam se da ćete vidjeti što smo pripremili i kako ćemo pokušati pobijediti.

Izraelski sportski portal Sport5 je pak fasciniran imenima velikana koje je Dinamo rušio posljednjih godina, pa tako svoju momčad upozoravaju da ih čeka sudar s momčadi koja je ne tako davno srušila Milan, Chelsea, Tottenham, West Ham..
