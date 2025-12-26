Mudražija igra protiv Tudora, ali u jednom neobičnom sportu

Nakon serije uspješnih turnira, Humanitarni šahovski turnir poznatih će u svojoj četvrtoj godini doživjeti i svoje božićno izdanje. U restoranu Botanist u Zagrebu brojne javne osobe koje su ljubitelji šaha, ali i humanitarci, doći će podržati ovaj šahovski event koji organizira velemajstor Alojzije Janković.

Očekuju se kao i prijašnjih godina brojna poznata lica jer su kroz ovaj turnir prošli mnogi veleposlanici, vrhunski sportaši, pjevači, voditelji, političari i poduzetnici s jednom svrhom, pomoći onima kojima je to najpotrebnije.

Nakon što se godinama prikupljalo za one najmanje kroz pomoć bolnicama, ove godine odlučili smo se za šahovsku svrhu te će se pomoći Šahovskom klubu Petrinja koji se fokusirao na rad s mladima pokušavajući prebroditi razorne posljedice dobro znanog nam potresa.

Šahovski klub Petrinja okuplja mlade šahiste te im je potrebna oprema i mnoge druge šahovske potrepštine, a prikupljena sredstva ići će u tu namjenu, cilj je da se uz šahovsko natjecanje učini i dobro djelo.

Turnir je jedan od medijski najbolje popraćenih jer su prošli kroz njega istaknute javne osobe kao što su Ivo Josipović, Mladen Bodalec, Joško Lokas, Dejan Kotiga, Silvio Marić, Bruno Petković, Valent Sinković, Ratko Rudić, Gordan Giriček, Ivan Dorian Molnar, Stjepan Balog, Dubravko Šimenc, Mirko Fodor, Saša Sušec, Stjepan Balog, Mario Kovač, Melkior Bašić, Franjo Arapović, Zlata Muck, Iva Babić, Filip Juričić, Goran Bogdan, Goran Navojec, i mnogi drugi…

Turnir će kao i prijašnjih godina voditi voditeljica Maja Ciglenečki.

Za ovogodišnje izdanje svoj dolazak su najavili i sportaši koje do sada nismo imali priliku viđati za šahovskom pločom, Fran Tudor, Robert Mudražija, Marko Popović, Patrik Lončarić, Igor Pajač i mnogi drugi…

Turnir će činiti preko 40 igrača koji će svoj nastup započeti po otvaranju u 13 sati