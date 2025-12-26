Smrt slavnog olimpijca (27) upalila je alarm, pronašli mu spornu masku na licu: 'Nemojte ih nositi'

Dok je u tijeku istraga o smrti norveškog biatlonca Siverta Guttorma Bakkena (27), norveški olimpijski savez apelirao je na sve sportaše da prestanu koristiti takozvane maske za trening. Bakken je pronađen mrtav dok je nosio ovu masku. Nije poznato je li maska ​​bila izravno povezana s njegovom smrću, ali definitivno je ipak bio alarm i vjerojatno je da Norveški olimpijski savez zna nešto više o tome.

Maske za trening su maske koje se koriste tijekom treninga i ograničavaju protok zraka, simulirajući veće nadmorske visine. Često se nazivaju simulatorima visine, a jačaju dišne ​​mišiće i poboljšavaju kontrolu disanja.

Međutim, očigledno postoji neki problem s maskama, nakon što je pronađen mrtav u hotelskoj sobi dok je imao masku na licu. Zbog toga, savez se oglasio apelom za sve sportaše.

„U iščekivanju činjenica u slučaju tragične smrti Siverta Bakkena, Olympiatoppen je odlučio i obavijestio sportske organizacije da savjetuju sportaš da ne nose sporne mask, napisao je Olympiatoppen (organizacija koja je dio Norveškog olimpijskog saveza) u priopćenju za javnost u petak.

Iz ove državne organizacije naglasili su da se još uvijek ništa ne zna u vezi uzroka smrti, ali da postoje određene spekulacije o ovoj opremi, tako da žele smanjiti mogućnost povezanosti ove opreme s mogućim zdravstvenim problemima. Sivert Guttorm Bakken bio je jedna od najvećih zvijezda biatlona, ostvario je četiri pobjede u Svjetskom kupu.