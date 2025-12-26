Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 136
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
POSLAN APEL

Smrt slavnog olimpijca (27) upalila je alarm, pronašli mu spornu masku na licu: 'Nemojte ih nositi'

Ski.de
VL
Autor
Stjepan Meleš
26.12.2025.
u 22:15

Međutim, očigledno postoji neki problem s maskama, nakon što je pronađen mrtav u hotelskoj sobi dok je imao masku na licu. Zbog toga, savez se oglasio apelom za sve sportaše

Dok je u tijeku istraga o smrti norveškog biatlonca Siverta Guttorma Bakkena (27), norveški olimpijski savez apelirao je na sve sportaše da prestanu koristiti takozvane maske za trening.  Bakken je pronađen mrtav dok je nosio ovu masku. Nije poznato je li maska ​​bila izravno povezana s njegovom smrću, ali definitivno je ipak bio alarm i vjerojatno je da Norveški olimpijski savez zna nešto više o tome.

Maske za trening su maske koje se koriste tijekom treninga i ograničavaju protok zraka, simulirajući veće nadmorske visine. Često se nazivaju simulatorima visine, a jačaju dišne ​​mišiće i poboljšavaju kontrolu disanja.

Međutim, očigledno postoji neki problem s maskama, nakon što je pronađen mrtav u hotelskoj sobi dok je imao masku na licu. Zbog toga, savez se oglasio apelom za sve sportaše.

„U iščekivanju činjenica u slučaju tragične smrti Siverta Bakkena, Olympiatoppen je odlučio i obavijestio sportske organizacije da savjetuju sportaš da ne nose sporne mask, napisao je Olympiatoppen (organizacija koja je dio Norveškog olimpijskog saveza) u priopćenju za javnost u petak.

Iz ove državne organizacije naglasili su da se još uvijek ništa ne zna u vezi uzroka smrti, ali da postoje određene spekulacije o ovoj opremi, tako da žele smanjiti mogućnost povezanosti ove opreme s mogućim zdravstvenim problemima. Sivert Guttorm Bakken bio je jedna od najvećih zvijezda biatlona, ostvario je četiri pobjede u Svjetskom kupu.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta
Ključne riječi
olimpijske igre Norveška Biatlon

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!