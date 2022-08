VIDEO Messi zabio svoje prve 'škarice' u karijeri, PSG u prvom kolu zabio 'petardu'

Aktualni nogometni prvak Francuske Paris Saint-Germain uvjerljivom je pobjedom od 5-0 na gostovanju kod Clermonta krenuo u obranu prošlogodišnjeg naslova pod vodstvom novog trenera Cristophea Galtiera.

Briljirali su Neymar i Lionel Messi. Brazilac je postigao pogodak i imao tri asistencije, dok je Argentinac začinio utakmicu postigavši dva pogotka u završnih deset minuta.

Odluka o pobjedniku pala je već u prvom poluvremenu. Parižani su poveli u 9. minuti nakon odlične akcije u kojoj je strijelcu Neymaru asistirao Messi. Brazilac je potom u 26. minuti povukao kontranapad i poslužio Hakimija koji je sa desetak metara "probio" domaćeg vratara Diawa.

Svoju drugu asistenciju Neymar je upisao u 38. minuti, kad je iz slobodnog udarca ubacio u kazneni prostor, a njegov sunarodnjak Marquinhos s pet metara zakucao glavom pod gredu.

"Hat-trick" asistencija Neymar je kompletirao u 80. minuti, kad je mogao i sam završiti akciju, ali je odlučio poslužiti Messija za njegov prvi pogodak u novoj sezoni francuskog prvenstva.

Argentinac je stavio točku na "i" pravom majstorijom u 86. minuti. Njegovo utrčavanje u kazneni prostor pravovremenom je loptom popratio Paredes, a Messi je primio loptu na prsa i potom "škaricama" prebacio domaćeg vratara za konačnih 5-0.

FIRST BICYCLE KICK GOAL FROM MESSI IN HIS CAREER, INSANE. pic.twitter.com/apLEgunNFU