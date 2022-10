VIDEO Majer rasparao rašlje, a VAR poništio gol, PSV iznenadio Arsenal

Hrvatski nogometni reprezentativac Lovro Majer igrao je za Rennes do 70. minute u 3-3 remiju na gostovanju kod Fenerbahcea u Istanbulu u susretu 5. kola skupine B Europske lige, a francuski sastav propustio je veliku priliku osigurati prvo mjesto u skupini i izravni ulazak u osminu finala ovog natjecanja.

Veznjak hrvatske reprezentacije zabio je na početku sjajan gol, možda i najbolji u svojoj karijeri jer je sjajno naciljao i pogodio rašlje, ali mu je isti VAR poništio.

Eurogol Majera koji je na kraju poništen pogledajte OVDJE.

Nakon pola sata igre bilo je 3-0 za Rennes golovima Gourija (5, 30) i Terriera (16). No, Valencia (42) je prije odlaska na odmor uspio postići prvi gol za domaće da bi Zajc (82) i Emre Mor (88) pred kraj susreta uspjeli poravnati na 3-3.

Uoči posljednjeg kola Rennes i Fenerbahce tako imaju po 11 bodova te su osigurali proljeće u Europskoj ligi, ali tek za tjedan dana znat će se koji će sastav izravno u osminu finala, a koji će morati igrati međurundu. Treći Aek Larnaca ima četiri, a posljednji Dinamo Kijev jedan bod.

Foto: Federico Pestellini Lovro MAJER ( 21 - Rennes ) - lors du match de Ligue Europa opposant le Stade rennais FC au Dynamo Kiev au stade Roazhon Park à Rennes, France, le 6 octobre 2022. Rennes a gagné 2-1. © Federico Pestellini/Panoramic/Bestimage UEFA Europa League group B football match between Rennes and Dynamo Kyiv at the Roazhon park Stadium in Rennes, western France, on October 6, 2022. Rennes won 2-1. Photo: Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE

Toma Bašić igrao je do 55. minute za Lazio koji je na svom terenu svladao Midtjyllland sa 2-1 (1-1) u susretu skupine F. Isaksen (8) je doveo danski sastav u vodstvo, ali su Milinković-Savić (36) i Pedro (58) osigurali preokret.

Lazio je na vrhu skupine s osam bodova, a Midtjylland je ostao na pet koliko uoči svog međusobnog dvoboja imaju i Sturm te Feyenoord.

Nikola Katić odigrao je čitav susret za Zurich u 2-1 (0-1) domaćoj pobjedi protiv Bodo/Glimta. No, Zurich je i dalje posljednji u skupini A s tri boda, jednim manje od Bodo/Glimta, dok je na vrhu Arsenal sa 12 bodova usprkos 0-2 porazu na gostovanju kod PSV-a iz Eindhovena koji je drugi sa 10.

Prvo mjesto u skupini C osigurao je Betis 1-0 (0-0) pobjedom na gostovanju kod Ludogoreca golom Fekira (56), a kod domaćih je Simon Sluga ostao na klupi.

Union Saint-Gilloise je 2-0 (2-0) uspjehom na gostovanju kod Malmoa osigurao prvo mjesto u skupini D i izravni ulazak u osminu finala.

Ostali susreti igraju se s početkom u 21 sat.