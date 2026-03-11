Rukometaši Zagreba porazom u Danskoj oprostili se od Lige prvaka

GOG je upisao šestu pobjedu u skupini te je došao do ukupno 13 bodova, a Zagreb je uvjerljivo posljednji na ljestvici. Ostvario je tek jednu pobjedu i 13 poraza. Zagreb je dobro otvorio utakmicu te je poveo s 5-3. Uslijedila su tri domaća pogotka i vodstvo 6-5 Danaca koji su dominirali u ostatku prvog poluvremena. Domaći sastav je poveo tijekom prvog dijela s četiri razlike, a na odmor se otišlo uz 16-13 za GOG Gudme.

Početkom drugog dijela uslijedio je niz četiri gola hrvatske momčadi te je Zagreb već u 38. minuti došao do izjednačenja 19-19. Uslijedio je potom ritam utakmice pogodak po pogodak svake momčadi, s tim da je u stalnoj minimalnoj prednosti bio Zagreb. Novo odvajanje od strane GOG Gudmea uslijedilo je deset minuta prije kraja kada je domaćin pobjegao na 28-25, a utakmica je i definitivno odlučena kada su Danci četiri i pol minute prije kraja poveli s nedostižnih 31-27.

S devet golova pobjednički je sastav predvodio Frederik Bjerre, dok je šest postigao Oli Muttin. Giorgi Tskhovrebadze bio je uvjerljivo prvi strijelac Zagreba s deset pogodaka. Po četiri gola su dali Mateja Dodić i Ihar Bialiauski.

Wisla Plock i Szeged su remizirali 30-30. U domaćem sastavu hrvatski rukometaš Lovro Mihić je dao tri gola, dok je vrlo dobru predstavu za goste odradio Marin Jelinić koji je postigao šest pogodaka.