Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 210
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JOŠ JEDNA IZGUBLJENA UTAKMICA

Rukometaši Zagreba porazom u Danskoj oprostili se od Lige prvaka

Zagreb i Sesvete sastali se u 04. kolu Paket24 Premijer lige - Lige za prvaka
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
11.03.2026.
u 20:28

U dvoboju posljednjeg, 14. kola skupine B EHF Lige prvaka, trinaesti poraz upisali su rukometaši Zagreba, danski GOG Gudme je na svom parketu slavio s 33-28 (16-13)

GOG je upisao šestu pobjedu u skupini te je došao do ukupno 13 bodova, a Zagreb je uvjerljivo posljednji na ljestvici. Ostvario je tek jednu pobjedu i 13 poraza. Zagreb je dobro otvorio utakmicu te je poveo s 5-3. Uslijedila su tri domaća pogotka i vodstvo 6-5 Danaca koji su dominirali u ostatku prvog poluvremena. Domaći sastav je poveo tijekom prvog dijela s četiri razlike, a na odmor se otišlo uz 16-13 za GOG Gudme.

Početkom drugog dijela uslijedio je niz četiri gola hrvatske momčadi te je Zagreb već u 38. minuti došao do izjednačenja 19-19. Uslijedio je potom ritam utakmice pogodak po pogodak svake momčadi, s tim da je u stalnoj minimalnoj prednosti bio Zagreb. Novo odvajanje od strane GOG Gudmea uslijedilo je deset minuta prije kraja kada je domaćin pobjegao na 28-25, a utakmica je i definitivno odlučena kada su Danci četiri i pol minute prije kraja poveli s nedostižnih 31-27.

S devet golova pobjednički je sastav predvodio Frederik Bjerre, dok je šest postigao Oli Muttin. Giorgi Tskhovrebadze bio je uvjerljivo prvi strijelac Zagreba s deset pogodaka. Po četiri gola su dali Mateja Dodić i Ihar Bialiauski.

Wisla Plock i Szeged su remizirali 30-30. U domaćem sastavu hrvatski rukometaš Lovro Mihić je dao tri gola, dok je vrlo dobru predstavu za goste odradio Marin Jelinić koji je postigao šest pogodaka.
Ključne riječi
Liga prvaka rukomet RK Zagreb

Komentara 1

Pogledaj Sve
OU
oueskes99
21:25 11.03.2026.

S ovim ćeš postati alfa mužjak s velikim uređajem, savjetujem svima da probaju:---> bitly.cx/alfak

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!