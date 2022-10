Htjeli su igrati Super ligu, a ne mogu proći ni skupinu Lige prvaka

Arsenal, Atletico, Barcelona, Juventus i Manchester United nisu se kvalificirali u osminu finala Lige prvaka, s time da su Crveni vragovi uopće propustili pokušati, s obzirom na to da su kroz prvenstvo osigurali plasman tek u Europsku ligu.

Dakle, čak pet klubova od ukupno 12 koji su u travnju prošle godine objavili kako će sudjelovati u novom, elitnom natjecanju Super lige, nije zaslužilo svoje mjesto među 16 najboljih momčadi Europe.

