VIDEO Američki mediji 'gore' zbog urnebesnog poteza trenera hrvatskih korijena

Možda i najveći američki sportaš svih vremena Tom Brady vratio se u dom svojih pet od šest osvojenih Super Bowla. Bio je to velik događaj u američkom sportu. Točnije, bila je to najgledanija nedjeljnja NFL utakmica još od 2012. s čak 28 i pol milijuna gledatelja na svim platformama.

There was this postgame meeting. But Patriots’ HC Bill Belichick also went to the Buccaneers’ locker room after the game and spent about 20 minutes visiting with Brady, per reports. pic.twitter.com/XklwWmLqgK — Adam Schefter (@AdamSchefter) October 4, 2021

No, povratak legende Patriotsa sa svojim novim klubom nakon emotivnog odlaska u 2020. nije na kraju dobio ''šušur'' kao jedan drugi detalj.

Naime, jedan od pomoćnih trenera, Steve, dobio je više od milijun pregleda u 12 sati. Nije loše. A ako se pitate zašto bi netko toliko puta gledao u trenera, razlog je, kako kaže Golf Digest "što jezikom prolazi po zubima kao da je upravo izašao iz toaleta noćnog kluba u Miamiju", a uz to mu je prezime - Belichick. Da, on je sin slavnog NFL trenera i šesterostrukog osvajača lige - Billa Belichicka.

Steve Belichick was born with a football for a brain, smelling salts for bone marrow and Gatorade for blood. His preferred language is a 3-4 defense. His favorite rare animal is a white cornerback. His favorite movie is Super Bowl XXXVI. pic.twitter.com/F7AkYZxo4l — Dylan Hornik (@_Hornik_) October 4, 2021

Nobody:



Not a single soul:



Steve Belichick: pic.twitter.com/6LaRID5rxK — NFL Memes (@NFL_Memes) October 4, 2021

Steve Belichick is a mood pic.twitter.com/sgkrvxYGYq — Ben Brown (@BenBrownPL) October 4, 2021

Naravno da je video toga trenutka postao viralan i društvene mreže i dalje ne prestaju u čudu gledati u Stevea, iako je utakmica odigrana još prošloga vikenda.

Na susretu koji je bio na rasporedu ove nedjelje je glavna tema bio upravo njegov otac koji je na sebi imao zanimljiv hrvatski detalj.

Reakcije na društvenim mrežama pršte sa svih strana:

If I had to invent a character to play the role of Bill Belichick’s son, I couldn’t have come up with anything more perfect than Steve Belichick.



Mullet: ✅

Scowl: ✅

Disdain for Social Convention: ✅ pic.twitter.com/bm5JtBZwSJ — citykidluke (@citykidlukee) October 4, 2021

I knew I saw Steve Belichick do that before pic.twitter.com/IM6sMN7W12 — Nate Mendelson (@NateMendelson) October 4, 2021