Veliko priznanje: Modrić, Rakitić i Mandžo nominirani za Ballon d'Or

Početkom prosinca dodijelit će se Ballon d'Or, a France Football danas je otkriveno kojih je 30 kandidata nominirano za tu prestižnu nagradu.

Nakon što je dobio Uefinu i Fifinu nagradu za najboljeg igrača u prošloj sezoni, među glavnim kandidatima za ovu nagradu je i Luka Modrić.

22/30 👌 Luka Modric 🇭🇷 Croatia ⚽ Midfielder 📍 @realmadrid 3⃣3⃣ years old The nominees ▶ https://t.co/y3VLt9O2WY #ballondor pic.twitter.com/jf1GUMylt9

No, zanimljivo među 30 kandidata mjesto su pronašli i Mario Mandžukić te Ivan Rakitić.

17/30 👌 @MarioMandzukic9 🇭🇷 Croatia ⚽ Forward 📍 @juventusfc 3⃣2⃣ years old The nominees ▶ https://t.co/ZSY7Hc76qD #ballondor pic.twitter.com/ZVmPCV6arj

Posljednje dvije godine prestižnu nagradu osvajao je Cristiano Ronaldo, koji i kao Lionel Messi, ima najviše Ballon d'Or-a - njih pet.

Nominirani:

Sergio Agüero (Argentina/Manchester City), Alisson Becker (Brazil Liverpool), Gareth Bale (Wales/Real Madrid), Karim Benzema (Francuska/Real Madrid), Edinson Cavani (Urugvaj/PSG), Thibaut Courtois (Belgija /Chelsea), Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus Torino), Kevin De Bruyne (Belgija/Manchester City), Roberto Firmino (Brazil/ Liverpool), Diego Godin (Urugvaj/Atlético Madrid), Antoine Griezmann (Francuska/Atlético Madrid), Eden Hazard (Belgija/ Chelsea), Isco (Španjolska/Real Madrid), Harry Kane (Engleska/Tottenham), N'Golo Kanté (Francuska/ Chelsea), Sadio Mané (Senegal/Liverpool), Mario Mandzukić (Hrvatska/Juventus), Marcelo (Brazil/Real Madrid), Hugo Lloris (Francuska/Tottenham), Kylian Mbappé (Francuska/ PSG), Luka Modrić (Hrvatska/Real Madrid), Lionel Messi (Argentina/Barcelona), Neymar (Brazil/PSG), Jan Oblak (Slovenija/Atletico Madrid), Paul Pogba (Francuska/Manchester United),Luis Suarez (Urugvaj/Barcelona), Ivan Rakitić (Hrvatska/Barcelona), Mohamed Salah (Egipat/Liverpool), Sergio Ramos (Španjolska/Real Madrid), Raphael Varane (Francuska/Real Madrid).

🔴 We have our 30 nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football! #ballondor pic.twitter.com/M01sH5gspj