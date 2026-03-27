Glumac koji je ćakulao i mezio u Kijevu sa Zelenskim, družio se Chavezom i El Chapom

Umjesto u dvorani Dolby Theatra u Los Angelesu, Sean Penn (65) prošlu je nedjelju odlučio provesti u Kijevu, u društvu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Preskočio je ceremoniju dodjele Oscara, na kojoj je osvojio treću "zlatnu" statuu, ovaj put za ulogu pukovnika Stevena Lockjawa u filmu Paula Thomasa Andersona "Jedna bitka za drugom".



– Sean Penn nije mogao biti ovdje večeras, ili nije htio, pa ću primiti nagradu u njegovo ime – našalio se prošlogodišnji dobitnik Oscara za sporednog glumca Kieran Culkin, nakon što je u Dolby Theatru pročitao "And the Oscar goes to..."