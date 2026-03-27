Milanović se oglasio oko nevremena

Predsjednik Zoran Milanović oglasio se nakon snažnog olujnog nevremena koje je pogodilo više dijelova Hrvatske, a najteže posljedice ostavilo u Zagrebu i okolici. Dok hitne službe od sinoć neumorno rade na sanaciji štete i pružanju pomoći građanima, predsjednik im je uputio javnu zahvalu, istaknuvši njihovu predanost i spremnost da riskiraju vlastitu sigurnost kako bi pomogli drugima.

"Zahvaljujem svim hitnim službama i njihovim djelatnicima koji pomažu ljudima i saniraju štetu izazvanu olujnim nevremenom koje je pogodilo više dijelova Hrvatske, najviše Zagreb i okolicu. Pripadnici gradskih i državnih hitnih službi od sinoć neumorno i savjesno čine sve moguće kako bi pomogli hrvatskim ljudima i pri tome se i sami izlažu opasnosti. S obzirom na najave nastavka olujnog nevremena, pozivam građane da slušaju i poštuju upute nadležnih službi kako bi se izbjegle žrtve i veće nesreće te olakšalo postupanje hitnim službama. Isto tako, apeliram na građansku solidarnost i uzajamnu pomoć svima koji su u nevolji, posebno starijima i nemoćnima", poručio je.