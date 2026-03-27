Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAOS NA SVE STRANE

Milanović se oglasio oko nevremena

Zagreb: Izjave za medije predsjednice Sjeverne Makedonije Gordane Siljanovske-Davkove i Zorana Milanovića
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
27.03.2026.
u 14:04

Hitne službe i dalje neumorno rade na sanaciji štete i pružanju pomoći građanima

Predsjednik Zoran Milanović oglasio se nakon snažnog olujnog nevremena koje je pogodilo više dijelova Hrvatske, a najteže posljedice ostavilo u Zagrebu i okolici. Dok hitne službe od sinoć neumorno rade na sanaciji štete i pružanju pomoći građanima, predsjednik im je uputio javnu zahvalu, istaknuvši njihovu predanost i spremnost da riskiraju vlastitu sigurnost kako bi pomogli drugima.

"Zahvaljujem svim hitnim službama i njihovim djelatnicima koji pomažu ljudima i saniraju štetu izazvanu olujnim nevremenom koje je pogodilo više dijelova Hrvatske, najviše Zagreb i okolicu. Pripadnici gradskih i državnih hitnih službi od sinoć neumorno i savjesno čine sve moguće kako bi pomogli hrvatskim ljudima i pri tome se i sami izlažu opasnosti. S obzirom na najave nastavka olujnog nevremena, pozivam građane da slušaju i poštuju upute nadležnih službi kako bi se izbjegle žrtve i veće nesreće te olakšalo postupanje hitnim službama. Isto tako, apeliram na građansku solidarnost i uzajamnu pomoć svima koji su u nevolji, posebno starijima i nemoćnima", poručio je.

Komentara 12

Pogledaj Sve
Backup
Backup
14:48 27.03.2026.

Koliko ima zaposlenih u Uredu predsjednika? 100? 200? Svi ti ostojići, jovanovići, perkovići, miljenići, kotromanovići? Čemu taj trošak?

nisam_robot
nisam_robot
14:36 27.03.2026.

Svojim riječima je pridonjeo .... nečemu ali ni on ne zna čemu. Zato će pitati Dodika što drugi puta reći.

it it it
it it it
14:32 27.03.2026.

To je jedino što se danas usudi komentirati?!? 😏 Ford je ipravo pokazao kolipacna su mu cojones i kakvi su mu kriteriji. Ajde neka kaže o Americi ono što je rekao o Izraelu 😶‍🌫️

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!