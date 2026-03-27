Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
FOTO Na ispitivanje stigla i misteriozna Slovakinja: Evo što se dosad zna o njoj
Osumnjičeni za izvlačenje 30 milijuna eura iz HSS-a dovedeni u USKOK
VRLO ZADOVOLJAN

Dalić oduševljen jednim igračem: 'Ne može čovjek uvijek biti u pravu, a Vušković djeluje kao rutiner'

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Kolumbije
27.03.2026.
u 03:45

Dobro, rekao sam to. Ne može čovjek uvijek biti u pravu. Razgovaram sa stožerom, ako vidim da sam pogriješio, promijenit ću. Mislim da je to najveća kvaliteta.

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Kolumbiju s 2:1 u prvoj pripremnoj utakmici u ovom kvalifikacijskom ciklusu. Južnoamerikanci su poveli u vrlo ranoj fazi utakmice, već u trećoj minuti, kada je Jhon Arias svladao Livakovića nakon greške obrane Hrvatske. Vatreni su jednako brzo izjednačili pa je Luka Vušković u šestoj minuti svojim prvim pogotkom u reprezentativnom dresu donio izjednačenje. Igor Matanović zabio je za preokret u 43. minuti, a na kraju je ispalo kako je to bio jedini pogodak na utakmici.

Mogla je Hrvatska u drugom poluvremenu zabiti još dva pogotka, ali oba odlična pokušaja Petra Muse zaustavio je okvir gola. Vrlo zadovolja  prezentacijom svoje momčadi bio je izbornik Hrvatske, Zlatko Dalić:

Hrvatski navijači uoči Kolumbije u Orlandu

- Mislim da je bila jako dobra utakmica, za nas jako loš početak, primili smo gol u 2. minuti pred punim stadionom. Bilo je jako teško, ali pokazali smo karakter, odlučnost i vratili se u utakmicu, Dali smo brzo gol, imali smo dosta dobrih otvaranja, stvorili smo neke šanse. Kolumbija je jako dobra ekipa, imaju brzinu, imaju Diaza, imali su publiku, ali uspjeli smo se othrvati svemu. Imali smo i dvije stative Muse, tako da smo mogli i ranije riješiti utakmicu. Bili smo čvrsti, kompaktni, bilo je dobro - započeo je izbornik.

Jedan od ključnih igrača bio je i mladi Vušković:

- Igrao je dobro, kvalitetno, zbog toga smo igrali taj sustav s trojicom iza. Djeluje kao rutiner, možda mora biti još malo odlučniji, odgovorniji, ali odrasta. Sigurno da će napraviti veliku karijeru - rekao je Dalić pa dodao da Vušković može igrati i u sustavu s četvoricom u obrani: "Imali smo zadnjih 15 minuta sa četvorkom nazad, on to može igrati. Igrao je dobro, kao i svi drugi, ne bi nikoga izdvajao. Puno dobrih stvari."

Ne tako davno je Dalić rekao kako odustaje od sustava s trojicom u obrani, ali danas mu se opet okrenuo:

- Dobro, rekao sam to. Ne može čovjek uvijek biti u pravu. Razgovaram sa stožerom, ako vidim da sam pogriješio, promijenit ću. Mislim da je to najveća kvaliteta. Ako sam zapeo nećemo-nećemo, ali ako imamo dobra rješenja, zašto ne? Igrali smo dobro, pokazali smo još jedan sistem koji možemo probati i bilo je kvalitetno.

Dodao je i kako je vrlo zadovoljan učinkom napadača - Matanovića i Muse:

- Već smo se dogovorili prije da im damo šansu, njihova se situacija popravila unazad zadnja četiri mjeseca. Musa je pokazao dvije fantastične reakcije, šteta što nije bar jedna ušla u gol, a tu je i Budimir koji će početi protiv Brazila.

Utakmica protiv Brazila?

- Mi ne možemo napredovati, ako ne igramo jake utakmice. Želim jake utakmice, samo možemo tako napredovati. Neka mi igramo dobro...

