FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
IKONA NAPOLIJA

Tragične vijesti: Preminuo jedan od najboljih talijanskih napadača ikada i rekorder Serie A

Karlo Koret
27.03.2026.
u 16:40

U Bologni se zadržao sedam godine, a 1975. prešao je u Napoli za dvije milijarde lira što mu je i donijelo nadimak "Gospodin Dvije Milijarde".

U 80. godini nakon duge bolesti, preminuo je jedan od najvećih talijanskih napadača svih vremena Beppe Savoldi. Vijest je na Facebooku objavio njegov sin Gianluca:

- Naš veliki Beppe prešao je u drugu dimenziju. Njegova mjesta, njegov dom i njegovi najmiliji ispratili su ga do posljednjeg trenutka, ostavivši nas kao čuvare vrijednosti i ljubavi koje su oduvijek obilježavale njegov zemaljski put. Iako smo shrvani tugom, jako smo ponosni na sve to - stoji u objavi.

Dalić iz Orlanda o ostanku na mjestu izbornika: 'Koga briga za moj ugovor!'

Savoldi je rođen u Gorlagu 21. siječnja 1947., a preminuo je u Bergamu okružen svojim najmilijima. Nogometno se afirmirao u Atalanti za koju je debitirao 1965. i u sljedeće tri godine se profilirao kao talentirani svestrani napadač. 1968. prešao je u Bolognu gdje se prometnuo u jednog od najboljih talijanskih napadača. U sezoni 1972./73. bio je najbolji strijelac Serie A, a tri godine ranije osvojio je talijanski kup.

U Bologni se zadržao sedam godine, a 1975. prešao je u Napoli za dvije milijarde lira što mu je i donijelo nadimak "Gospodin Dvije Milijarde". U to vrijeme, to je bio najskuplji transfer ikada, a preračunat u eure iznosio bi oko milijun i 200 tisuća. Za Napoli je u četiri godine zabio 77 golova, ali je nakon toga suspendiran zbog umješanosti u skandal s namještanjem utakmica. Nogometu se vratio 1982. u Atalanti gdje se i umirovio.

Odigrao je ukupno 405 utakmica u elitnom rangu talijanskog nogometa i zabio 168 golova. Rekorder je po broju sezone u kojima je jedan igrač završavao među deset najboljih strijelaca lige, to mu je uspjelo čak 12 puta. Za talijansku reprezentaciju odigrao je samo četiri utakmice i zabio jedan pogodak.

