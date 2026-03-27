Tragične vijesti: Preminuo jedan od najboljih talijanskih napadača ikada i rekorder Serie A

U 80. godini nakon duge bolesti, preminuo je jedan od najvećih talijanskih napadača svih vremena Beppe Savoldi. Vijest je na Facebooku objavio njegov sin Gianluca:

- Naš veliki Beppe prešao je u drugu dimenziju. Njegova mjesta, njegov dom i njegovi najmiliji ispratili su ga do posljednjeg trenutka, ostavivši nas kao čuvare vrijednosti i ljubavi koje su oduvijek obilježavale njegov zemaljski put. Iako smo shrvani tugom, jako smo ponosni na sve to - stoji u objavi.

Savoldi je rođen u Gorlagu 21. siječnja 1947., a preminuo je u Bergamu okružen svojim najmilijima. Nogometno se afirmirao u Atalanti za koju je debitirao 1965. i u sljedeće tri godine se profilirao kao talentirani svestrani napadač. 1968. prešao je u Bolognu gdje se prometnuo u jednog od najboljih talijanskih napadača. U sezoni 1972./73. bio je najbolji strijelac Serie A, a tri godine ranije osvojio je talijanski kup.

U Bologni se zadržao sedam godine, a 1975. prešao je u Napoli za dvije milijarde lira što mu je i donijelo nadimak "Gospodin Dvije Milijarde". U to vrijeme, to je bio najskuplji transfer ikada, a preračunat u eure iznosio bi oko milijun i 200 tisuća. Za Napoli je u četiri godine zabio 77 golova, ali je nakon toga suspendiran zbog umješanosti u skandal s namještanjem utakmica. Nogometu se vratio 1982. u Atalanti gdje se i umirovio.

Odigrao je ukupno 405 utakmica u elitnom rangu talijanskog nogometa i zabio 168 golova. Rekorder je po broju sezone u kojima je jedan igrač završavao među deset najboljih strijelaca lige, to mu je uspjelo čak 12 puta. Za talijansku reprezentaciju odigrao je samo četiri utakmice i zabio jedan pogodak.