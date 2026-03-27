Naši političari nemaju četveronožne ljubimce jer je prevelika konkurencija dvonožnih

U utrci za gradonačelnika Pariza socijalist Emmanuel Grégoire pobijedio je desničarsku ministricu Rachidu Dati za 100.000 glasova – a točno toliko ima i pasa u glavnom gradu Francuske, što je primijetio dopisnik iz te metropole Jon Henley. Toliko četveronožaca vodi za sobom na uzici barem 170.000 glasača, sasvim dovoljno da preokrenu rezultate izbora, zbog čega su se kandidati u kampanji posebno natjecali za njihovu naklonost. Grégoire je pokrenuo poseban Instagram profil posvećen psima, na kojem se može vidjeti mnogo lajavaca koji "šarmiraju budućeg gradonačelnika Pariza da otvori više prostora za pse", kako tamo piše; Dati je na društvenim mrežama objavila više fotografija s psima, izjavljujući da "nisu pronašli svoje pravo mjesto u gradu" te da će ona "omogućiti psima pristup svuda, s povodcem i bez njega"; oboje su referirali na to da je u Parizu četveronošcima zabranjen ulazak u većinu parkova, i da ne smiju u javni prijevoz bez brnjice.