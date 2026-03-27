Cijeli svijet se smije Kolumbijcu zbog onoga što je napravio protiv Hrvatske!

U prvom pripremnom susretu uoči Svjetskog prvenstva, hrvatska nogometna reprezentacija je na Camping World stadionu u Orlandu pobijedila Kolumbiju sa2:1. Bio je to prvi međusobni susret vatrenih i Kolumbije, aktualnog južnoameričkog doprvaka. Počelo je loše, no završilo je sjajno.

Kolumbija je povela već u drugoj minuti utakmice golom Jhona Ariasa. Hrvatska je uzvratila četiri minute kasnije pogotkom Luke Vuškovića, a u 43. minuti rezultat je okrenuo Igor Matanović. U drugom poluvremenu nije bilo golova, a Petar Musa je dva puta gađao okvir gola.

Ono što je obilježilo okršaj Hrvatske i Kolumbije jest detalj iz 28. minute susreta kada smo vidjeli jedan od najvećih promašaja ikad. Kolumbijci su sjajnom akcijom izigrali našu obranu i mogli povesti sa 2:1, ali gola nije bilo zbog nevjerojatnog promašaja kolumbijskog ofenzivca.

Luis Diaz je dodao loptu Luisu Suarezu, koji se nalazio nečuvan, ali umjesto da loptu pošalje u praznu mrežu, na šok i nevjericu svih na stadionu, uspio ju je potpuno promašiti. Jedan od najvećih promašaja koje je nogomet ikad vidio možete pogledati OVDJE.

Društvene mreže eksplodirale su nakon ovoga promašaja, a brojni navijači ne mogu vjerovati da je Suarez to napravio.

"Pravi Luis Suarez ovo nikad ne bi promašio", piše tako jedan navijač, dok drugi dodaje: "Jedan je Luis Suarez".