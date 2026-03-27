VLASNIK DIV GRUPE ZA VEČERNJI

Debeljak: Raskid ugovora je ishitren, Brodosplit neće stati

Autor
Slavica Vuković
27.03.2026.
u 18:48

DIV grupi država je oduzela dva velika posla – raskrižje u Solinu i ophodne brodove za MORH

Tomislav Debeljak, vlasnik DIV grupe, našao se u velikim problemima. Prvo mu je država, odnosno MORH, oduzela dva nedovršena ophodna broda za HRM i upisala se kao njihov vlasnik, a onda je ovog tjedna doživio i novi udarac: Hrvatske ceste d.o.o. raskinule su ugovor o izvođenju radova na solinskoj Širini, jednom od najprometnijih raskrižja u Hrvatskoj. S Tomislavom Debeljakom razgovarali smo o tome jesu li te odluke konačne, što planira poduzeti te kakve bi posljedice mogle uslijediti nakon što su DIV grupi i Brodosplitu oduzeta dva državna projekta. Naravno, neke od tema bile su i budućnost splitskog "škvera" te dugovi prema Gradu Splitu. Razgovor smo započeli s onom najaktualnijom.

Brodosplit DIV Grupa Tomislav Debeljak

Avatar dosadno
dosadno
19:55 27.03.2026.

Zna se kako u Lucky Luku prolaze ovakvi.

DA
Dako1
19:51 27.03.2026.

Treba se Debeljak zapitati jeli on ispoštovao spomenute rokove, odnosno kojim intenzitetom je isporučivao gotove proizvode - brodove. Koliko se cijena povisila nakon zaključenja ugovora... Kada je preuzeo brodogradilište ispekao je nekoliko desetaka janjaca i častio radnike na rivi kako bi pokazao koja je on faca, a radnici su izgledali zadovoljno. Odmah sam rekao da ljubav neće dugo trajati...

LE
Levanto
19:23 27.03.2026.

Osobno mislim da bi on trebao odgovarati za brodove i ovo raskrižje u Solinu. Skoro deset godin za dva brodića? Pa to je protudržavni element.

