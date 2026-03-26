Turska izbacila Rumunjsku, još je jedna utakmica dijeli od plasmana na SP

Turska nogometna reprezentacija došla je na korak do odlaska na Svjetsko prvenstvo ove godine, u polufinalnom ogledu dodatnih europskih kvalifikacija pobijedili su Turci s 1-0 Rumunjsku u Istanbulu.

U prvom poluvremenu Turska je bila bolja i dominantnija, ali sve do odmora Rumunji su se vrlo dobro i disciplinirano, bez i jedne pogreške, obranili. No, kapitulirala je rumunjska obrana u 53. minuti kada je sjajno asistirao Arda Guler koji je loptom prebacio kompletnu suparničku obranu. Lijepo je loptu potom primirio Kadioglu i iz blizine pogodio za veliko slavlje domaćih navijača.

Samo tri minute kasnije imala je Rumunjska idealnu šansu odmah izjednačiti, ali Hagi nije bio precizan. Rasplamsala se potom utakmica, s tim da je u šansama i dalje prednjačila Turska. Najbolju je propustio Yildiz u 61. minuti kada je pogodio gredu.

U 72. minuti je zaprijetio Guler, dok je novu odličnu šansu Rumunjska imala u 77. minuti. Stanciu je iz vrlo teške pozicije iskosa naciljao vratnicu, a lopta se odbila i paralelno odkotrljala uz vratarsku liniju. Bila je to posljednja gostujuća prilika za izjednačenje, a Turska je do kraja mirno sačuvala jedan, ali iznimno vrijedan gol prednosti.

Turska će u finalnom nadmetanju za odlazak na Svjetsko prvenstvo gostovati kod Slovačke ili Kosova.