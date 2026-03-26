Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
FOTO Na ispitivanje stigla i misteriozna Slovakinja: Evo što se dosad zna o njoj
Osumnjičeni za izvlačenje 30 milijuna eura iz HSS-a dovedeni u USKOK
SPEKTAKL

Moćni suparnik Hrvatske imao igrača više pa izgubio od Francuza

Tomislav Dasović
26.03.2026.
u 23:07

Izborniku Brazila Carlu Ancelottiju bio je ovo već treći poraz u devet utakmica na klupi Selecaa. Prethodno je izgubio od Bolivije i Japana

Sljedeći suparnik Hrvatske na američkom turniru "Road to 26", peterostruki svjetski prvak Brazil, doživio je neugodan poraz od Francuske 1:2, u američkom Foxboroughu pred 60 tisuća gledatelja. Strijelci za Francuze bili su Mbappe u 32. i Ekitike u 65., a za Brazil Bremer u 78. minuti  

Francuzi su uništili Brazilce svojim najjačim oružjem, ubitačnim, munjevitim kontrama.  Kod prvog pogotka Francuza Brazilci su izgubili loptu na sredini terena, uslijedio je genijalan pas Dembelea za strelovito brzog Mbappea, a završnica kapetana Francuske bila je neumoljiva. Mbappeu je ovo bio 56. pogodak za reprezentaciju i sada ga samo jedan pogodak dijeli od najboljeg strijelca u povijeti tricolora, Girouda.

Hrvatski navijači uoči Kolumbije u Orlandu

Od 55. minute Francuzi su ostali s igračem manje - crveni karton dobio je Upamecano zbog prekršaja na Wesleyu Franci koji je jurio sam prema golu Francuske. No, nije im pomoglo - dapače u 65. minuti pala je konačna presuda: Olise je bio maestralan dodavač strijelcu Ekitikeu za 0:2.

Brazilac Bremer tek je uspio ublažiti poraz pogotkom u 78. minuti. Izborniku Brazila Carlu Ancelottiju bio je ovo već treći poraz u devet utakmica na klupi Selecaa. Prethodno je izgubio od Bolivije i Japana.


Brazil: Ederson - Wesley Franca (od 71. Ibanez), Bremer, Leo Pereira, Douglas Santos - Casemiro (od 84. Sara), Andrey Santos (od 71. Oliveira) - Raphinha (od 46. Luis Henrique), Martinelli (od 63. Joao Pedro) - Cunha (od 71. Igor Thiago), Vinicius Junior. Izbornik: Carlo Ancelotti

Francuska: Maignan - Malo Gusto (od 90. Akliouche), Konate, Upamecano, T. Hernandez - Rabiot, Tchouameni (od 58. Kante) - Dembele (od 58. Lacroix), Olise (od 90. Kalulu), Ekitike (od 66. Doue) - Mbappe (od 66. Thuram). Izbornik: Didier Deschamps.

mbappe Francuska Brazil

prajdali100
23:23 26.03.2026.

Nije to više " onaj" Brazil. Francuzi su trenutno za klasu bolji.

