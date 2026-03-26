Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
Na meti istražitelja Hrvatski skijaški savez i Vedran Pavlek, sumnja se u izvlačenje 30 milijuna eura?
U ORLANDU (SAD)

UŽIVO OD 00:30 Dalić odabrao vatrene za Kolumbiju, Hrvatska nikad nije igrala u ovom sastavu!

Zlatku Daliću uručen dres za 100. nastup na klupi hrvatske reprezetacije
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
26.03.2026. u 20:14
Hrvatska nogometna reprezentacija igra s Kolumbijom u Orlandu (SAD) prijateljsku utakmicu uoči Svjetskog prvenstva. Susret je na rasporedu od 00:30 po hrvatskom vremenu.
Hrvatska
0-0
Kolumbija
Prijateljska utakmica, 00:30, Orlando, SAD
3-4-2-1

Igramo u sastavu 3-4-2-1, a prvi put će istrčati ova postava, sastavljena je od igrača koji inače nisu u prvih 11. Sada se imaju priliku dokazati.

SASTAV HRVATSKE

Livaković - Erlić, Vušković, Pongračić - Marco Pašalić, P. Sučić, Moro, Perišić - Mario Pašalić, Vlašić - Matanović

Ovaj susret više je od obične provjere, jer bi upravo Kolumbija mogla biti jedan od potencijalnih protivnika Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Nakon ovog ispita, Vatrene 1. travnja na istom stadionu očekuje i spektakl protiv Brazila, kao svojevrsna generalna proba za ono što ih čeka u skupini L s Engleskom, Panamom i Ganom.

Protivnik je sve samo ne bezazlen. Kolumbija, predvođena zvijezdom Bayerna Luisom Diazom, u nizu je nepobjedivosti dužem od godinu dana i sigurno će imati veliku podršku s tribina s obzirom na brojnu kolumbijsku zajednicu na Floridi. Riječ je o reprezentaciji koja je u kvalifikacijama pobijedila i Brazil i Argentinu, što dovoljno govori o njihovoj snazi i kvaliteti.
 

Bit će to prvi međusobni ogled seniorskih reprezentacija Hrvatske i Kolumbije u povijesti, što dvoboju daje dodatnu draž. Izbornik Zlatko Dalić na turneju je poveo 26 igrača predvođenih kapetanom Lukom Modrićem, no momčad je oslabljena za neigranje dvojice važnih kotačića. Zbog ozljeda su, naime, otpali Joško Gvardiol i Mateo Kovačić, pa će ovaj susret biti i prilika za testiranje nekih drugih opcija uoči velikog natjecanja.

POČINJEMO

Hrvatska nogometna reprezentacija kreće u završne pripreme za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a prva stanica na tom putu je Orlando na Floridi. U sklopu američke turneje, Vatrene očekuje prvi od dva prijateljska ogleda, i to protiv iznimno jake reprezentacije Kolumbije. Utakmica na Camping World Stadiumu na rasporedu je u noći s četvrtka na petak, 27. ožujka, s početkom u 00:30 sati po hrvatskom vremenu. 

Avatar rubinet
rubinet
21:48 26.03.2026.

Neka igraju mladi i pričuvnici ! A kad će ako ne u prijateljskim susretima.

Avatar Samodesno
Samodesno
20:45 26.03.2026.

Postoji li još itko tko ima ikakve veze sa hajdukom a da ga hajdukovac dalić nije stavio u sastav?

