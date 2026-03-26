UŽIVO OD 00:30 Dalić odabrao vatrene za Kolumbiju, Hrvatska nikad nije igrala u ovom sastavu!

Igramo u sastavu 3-4-2-1, a prvi put će istrčati ova postava, sastavljena je od igrača koji inače nisu u prvih 11. Sada se imaju priliku dokazati.
Livaković - Erlić, Vušković, Pongračić - Marco Pašalić, P. Sučić, Moro, Perišić - Mario Pašalić, Vlašić - Matanović
Ovaj susret više je od obične provjere, jer bi upravo Kolumbija mogla biti jedan od potencijalnih protivnika Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Nakon ovog ispita, Vatrene 1. travnja na istom stadionu očekuje i spektakl protiv Brazila, kao svojevrsna generalna proba za ono što ih čeka u skupini L s Engleskom, Panamom i Ganom.
Protivnik je sve samo ne bezazlen. Kolumbija, predvođena zvijezdom Bayerna Luisom Diazom, u nizu je nepobjedivosti dužem od godinu dana i sigurno će imati veliku podršku s tribina s obzirom na brojnu kolumbijsku zajednicu na Floridi. Riječ je o reprezentaciji koja je u kvalifikacijama pobijedila i Brazil i Argentinu, što dovoljno govori o njihovoj snazi i kvaliteti.
Bit će to prvi međusobni ogled seniorskih reprezentacija Hrvatske i Kolumbije u povijesti, što dvoboju daje dodatnu draž. Izbornik Zlatko Dalić na turneju je poveo 26 igrača predvođenih kapetanom Lukom Modrićem, no momčad je oslabljena za neigranje dvojice važnih kotačića. Zbog ozljeda su, naime, otpali Joško Gvardiol i Mateo Kovačić, pa će ovaj susret biti i prilika za testiranje nekih drugih opcija uoči velikog natjecanja.
Hrvatska nogometna reprezentacija kreće u završne pripreme za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a prva stanica na tom putu je Orlando na Floridi. U sklopu američke turneje, Vatrene očekuje prvi od dva prijateljska ogleda, i to protiv iznimno jake reprezentacije Kolumbije. Utakmica na Camping World Stadiumu na rasporedu je u noći s četvrtka na petak, 27. ožujka, s početkom u 00:30 sati po hrvatskom vremenu.
Komentara 3
Postoji li još itko tko ima ikakve veze sa hajdukom a da ga hajdukovac dalić nije stavio u sastav?
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Želite prijaviti greške?
Još iz kategorije
Ovi Hrvati potrošili su 1.700 eura kako bi uživo gledali vatrene: 'Odmah smo kupili ulaznice'
Hrvati iz Kanade potrošili su ukupno 2.000 američkih dolara kako bi uživo gledali hrvatsku reprezentaciju. Kartu za noćašnju utakmicu platili su 95 dolara, a toliko su izdvojili i za ogled s Brazilom koja je na rasporedu za pet dana.
Ante Budimir: Taj trenutak kada vidiš da svi zajedno branimo ono naše...
"Trebam nastaviti trenirati, raditi i željeti. Veseliti se svakoj utakmici. To je bitno. Ta želja da budeš na terenu i da se veseliš pomagati svojim suigračima, klubu i sebi. To je pravi put za šesti mjesec i početak Svjetskog prvenstva", rekao je.
Luka Modrić nastavlja ulagati u biznis u Hrvatskoj! Otkriveno je čime se bavi naša legenda
U ranim medijskim izvještajima spominjao se vlasnički udjel od 50 posto, no stvarni podaci pokazuju da Modrić drži trećinu pivovare – sa 33,04 posto drugi je najveći suvlasnik, ali ne i većinski vlasnik
VIDEO Dalić iz Orlanda o ostanku na mjestu izbornika Hrvatske: 'Ma, koga briga za moj ugovor!'
- Ovo okupljanje je teambuidling, ali nismo došli na odmaranje i kupanje, došli smo napraviti ozbiljan posao, igrači će hvatati svoje pozicije. Dobro je da imamo raznovrsnost, probat ćemo i s tri igrača u obrani, nemam riješenja na lijevom beku, pa ćemo probati neke opcije - rekao je Dalić okupljenim novinarima
Hoće li proći izbornikov eksperiment? Dobro se sjećamo što je govorio prije par mjeseci...
Pod Dalićem u osam utakmica s ovakvim formacijama Hrvatska ima učinak od četiri pobjede, dva remija i dva poraza, a vrijedi istaknuti da smo u tih osam utakmica primili deset golova te samo dvaput uspjeli ostati čiste mreže
Vatreni prokomentirao zvijezdu Kolumbije: 'To što on radi nije normalno, može svaka tri dana'
Stanišić je u razgovoru za američki portal ESPN pohvalio Díaza koji je u 38 utakmica za Bayern zabio 22 gola i upisao 18 asistencija
Jaka hrvatska uzdanica prokomentirala novost u reprezentaciji: 'Istina, nemamo puno vremena...'
Hrvatska i Kolumbija, koje se nikada dosad nisu susrele, odmjerit će snage u noći s četvrtka na petak u 0.30 sati po hrvatskom vremenu.
Dalić zagrmio o vrućoj temi: 'Sad baš neću to napraviti jer me netko siluje, pustite me na miru!'
- Neka me puste na miru. Imam svoj posao, uživam u njemu, lijepo mi je, radim kako najbolje znam i mogu. Valjda sam nakon devet godina, svih ovih rezultata, svega što sam napravio za Hrvatsku zajedno s dečkima zaslužio da mi se da mir, da me se pusti na miru
Noćas nema spavanja! Evo gdje možete pogledati vatrene protiv Kolumbije, prijenos je besplatan
Hrvatska nogometna reprezentacija započinje svoj put prema Svjetskom prvenstvu 2026. američkom turnejom "Road to 26". Prvi ispit za izabranike Zlatka Dalića bit će povijesni ogled protiv Kolumbije u Orlandu, a za sve navijače osiguran je besplatan prijenos
Dalić mijenja taktiku: Našao je rješenje za kritičnu poziciju, jedan igrač sad mu je ključan
Izbornik Zlatko Dalić najavio je prije polaska u SAD kako je ponovno prisiljen koristiti sustav s trojicom u obrani, što bi se moglo dogoditi u nešto slabijoj utakmici u ovom "prozoru", protiv Kolumbije
Neka igraju mladi i pričuvnici ! A kad će ako ne u prijateljskim susretima.