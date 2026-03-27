Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi

Olujni vjetar izazvao je ozbiljne probleme u više dijelova Hrvatske, a posebno na području Zagreba i okolice. Promet je mjestimice otežan ili potpuno obustavljen, pojedine ceste su zatvorene, a brojna vozila pretrpjela su velika oštećenja ili su u potpunosti uništena.

U takvim okolnostima mnogi se s pravom pitaju na koji način ostvariti naknadu štete nastale bez njihove krivnje. Iako među građanima često prevladava skepsa kada je riječ o odštetama, važno je naglasiti da mogućnost naplate u velikom broju slučajeva ipak postoji. Ključnu ulogu pritom imaju konkretne okolnosti događaja, kao i pitanje odgovornosti za održavanje stabla ili površine na kojoj je vozilo bilo parkirano.

Najpovoljnija situacija je ona u kojoj vozilo ima ugovoreno kasko osiguranje. U slučaju punog kaska, šteta se u pravilu može naplatiti bez većih poteškoća. Kod djelomičnog kaska situacija je nešto složenija jer isplata ovisi o opsegu pokrića, odnosno o tome uključuje li polica i štete uzrokovane nevremenom, poput oluje koja je srušila stablo. Kod štete na vozilu uzrokovane padom stabla ili drugih predmeta, presudno je reagirati odmah nakon događaja. Preporučuje se fotografirati oštećenja i mjesto nesreće, pozvati policiju te zatražiti službeni zapisnik. Dodatno može pomoći i očitovanje vatrogasaca ili komunalnog redarstva, a korisne su i izjave svjedoka ako ih ima, javlja Dnevnik hr.