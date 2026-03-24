NE IDE MU

Igoru Tudoru preminuo je otac, a sada mu se sprema nova katastrofalna vijest

24.03.2026.
u 08:27

Prema pisanju BBC Sporta, Tudorova pozicija ozbiljno je uzdrmana do te mjere da je njegov ostanak na klupi londonskog kluba "gotovo nemoguć". Loši rezultati i kontinuirani pad forme doveli su Tottenham na rub zone ispadanja, što je dodatno pojačalo pritisak uprave.

Engleski mediji sve otvorenije najavljuju smjenu hrvatskog trenera Igora Tudora na klupi Tottenhama, a prema posljednjim informacijama klub je vrlo blizu odluke o otkazu.

Pojedini britanski mediji idu i korak dalje pa tvrde kako bi Tudor mogao dobiti otkaz u vrlo kratkom roku. Takve tvrdnje dolaze nakon novog teškog poraza od izravnog konkuretna Notthingam Foresta (0:3).

Tudora je ovih dana doživio obiteljsku tragediju, preminuo mu je otac Mario zbog čega nije bio na konferenciji za medije nakon utakmice.

"Igračima je stvarno teško igrati u okruženju koje je toliko toksično. Jedini način da to promijenite jest ili da krenete pobjeđivati, što oni ne rade, ili promjena menadžera, a to je ono što navijači žele", rekao je bivši veznjak Tottenhama Danny Murphy

Kao mogući nasljednici Tudora spominju se Sean Dyche, Ryan Mason i Harry Redknapp.
