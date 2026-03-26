Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
FOTO Na ispitivanje stigla i misteriozna Slovakinja: Evo što se dosad zna o njoj
Osumnjičeni za izvlačenje 30 milijuna eura iz HSS-a dovedeni u USKOK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZBOG SIGURNOSTI

Iran zabranio svojim sportašima putovanja u 'neprijateljske zemlje'

International Friendly - Iran Training
UMIT BEKTAS/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.03.2026.
u 23:45

Iranski mediji izvijestili su u četvrtak da je Iran zabranio svpko, nacionalnim i klupskim sportskim ekipama putovanja u zemlje koje smatra neprijateljskima do daljnjega, pozivajući se na Ministarstvo sporta, koje je reklo da je taj potez uzrokovan zabrinutosti za sigurnost njihovih sportaša.

"Prisutnost nacionalnih i klupskih timova u zemljama koje se smatraju neprijateljskima i nesposobnima osigurati sigurnost iranskih sportaša i članova timova zabranjena je do daljnjega", priopćilo je ministarstvo.

Ministarstvo je dodalo da su iranski nogometni savez i klubovi dužni obavijestiti Azijsku nogometnu konfederaciju kako bi se mjesta održavanja utakmica mogla premjestiti.

U svojoj izjavi naveli su nogometnu momčad Tractor FC koji igra protiv tima Ujedinjenih Arapskih Emirata u Saudijskoj Arabiji, ali nisu precizirali koja mjesta treba premjestiti ili koje se zemlje smatraju neprijateljskima.

Iran se kvalificirao za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, koje zajednički organiziraju SAD, Kanada i Meksiko, iako je njihovo sudjelovanje na nogometnom turniru ugroženo otkako je krajem veljače započeo sukob između Islamske Republike i SAD-a i Izraela.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je ovog mjeseca rekao da, iako je iranska reprezentacija dobrodošla igrati u SAD-u, to možda nije prikladno zbog sigurnosti.

Iranski nogometni savez pregovara sa svjetskom nogometnom organizacijom FIFA o preseljenju utakmica Svjetskog prvenstva iz SAD-a u Meksiko, rekao je prošli tjedan predsjednik saveza Mehdi Taj.

Reprezentacija se trenutno nalazi u Turskoj i priprema se za prijateljske međunarodne utakmice protiv Nigerije u petak i Kostarike u utorak.
Ključne riječi
Sportaši Iran reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!