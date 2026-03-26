Iran zabranio svojim sportašima putovanja u 'neprijateljske zemlje'

Iranski mediji izvijestili su u četvrtak da je Iran zabranio svpko, nacionalnim i klupskim sportskim ekipama putovanja u zemlje koje smatra neprijateljskima do daljnjega, pozivajući se na Ministarstvo sporta, koje je reklo da je taj potez uzrokovan zabrinutosti za sigurnost njihovih sportaša.

"Prisutnost nacionalnih i klupskih timova u zemljama koje se smatraju neprijateljskima i nesposobnima osigurati sigurnost iranskih sportaša i članova timova zabranjena je do daljnjega", priopćilo je ministarstvo.

Ministarstvo je dodalo da su iranski nogometni savez i klubovi dužni obavijestiti Azijsku nogometnu konfederaciju kako bi se mjesta održavanja utakmica mogla premjestiti.

U svojoj izjavi naveli su nogometnu momčad Tractor FC koji igra protiv tima Ujedinjenih Arapskih Emirata u Saudijskoj Arabiji, ali nisu precizirali koja mjesta treba premjestiti ili koje se zemlje smatraju neprijateljskima.

Iran se kvalificirao za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, koje zajednički organiziraju SAD, Kanada i Meksiko, iako je njihovo sudjelovanje na nogometnom turniru ugroženo otkako je krajem veljače započeo sukob između Islamske Republike i SAD-a i Izraela.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je ovog mjeseca rekao da, iako je iranska reprezentacija dobrodošla igrati u SAD-u, to možda nije prikladno zbog sigurnosti.

Iranski nogometni savez pregovara sa svjetskom nogometnom organizacijom FIFA o preseljenju utakmica Svjetskog prvenstva iz SAD-a u Meksiko, rekao je prošli tjedan predsjednik saveza Mehdi Taj.

Reprezentacija se trenutno nalazi u Turskoj i priprema se za prijateljske međunarodne utakmice protiv Nigerije u petak i Kostarike u utorak.