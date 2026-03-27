Bila je buduća WWE zvijezda, a onda ju je tijelo izdalo: šokantna priča o talentu koji je nestao preko noći!

U svijetu profesionalnog hrvanja, gdje se atletske sposobnosti i osobnost spajaju u jedinstven spektakl, rijetki su talenti koji od samog početka izgledaju kao da su predodređeni za vrh. Karyn Best, mlada sportašica iz Chicaga, bila je upravo takva. S impresivnom pozadinom u elitnoj gimnastici, kojom se bavila deset godina, te uspješnom sveučilišnom karijerom u atletici, njezin dolazak u WWE Performance Center krajem 2024. godine bio je logičan korak. Potpisala je razvojni ugovor i pod umjetničkim imenom Summer Sorrell brzo počela ostavljati dojam na trenere poput Matta Blooma i Fit Finlayja. Njezin potencijal bio je neosporan; posjedovala je eksplozivnost, snagu i gracioznost koje se rijetko viđaju, a činilo se da je samo pitanje vremena kada će njezino ime odjekivati velikim arenama.

Njezin uspon postao je vidljiv široj javnosti kroz drugu sezonu WWE-jevog reality serijala LFG, gdje je bila dio tima koji je vodila legendarna Michelle McCool. Iako bez prethodnog hrvačkog iskustva, Summer je pokazivala nevjerojatnu sposobnost učenja i prilagodbe. Dobivala je pohvale za svoj rad u ringu i izvan njega, a njezine promotivne vještine, ključne za uspjeh u WWE-u, postajale su sve bolje. Sve je išlo prema planu, a njezin službeni debi u ringu u ožujku 2025. godine samo je potvrdio ono što su mnogi već znali - Summer Sorrell bila je projekt za budućnost, zvijezda u nastajanju. No, dok je njezino ime postajalo sve poznatije, u pozadini se odvijala tiha bitka koju nije mogla dobiti.

Dalić iz Orlanda o ostanku na mjestu izbornika: 'Koga briga za moj ugovor!' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Problem nije nastao u hrvačkom ringu, već godinama ranije, na atletskoj stazi. Kronična ozljeda leđa, s kojom se borila još tijekom studija, ponovno se aktivirala pod surovim režimom treninga u WWE-u.

- Tijekom cijele sportske karijere gotovo da i nisam imala ozljeda. U gimnastici nikad ništa ozbiljno, što je pravo čudo. Jedino što me mučilo u atletici bila su leđa i znala sam da će to predstavljati izazov u hrvanju - priznala je u intervjuu za WrestleZone.

Prvih šest mjeseci u Performance Centeru prošlo je bez problema, no onda je bol postala stalni pratitelj. Dva hernija diska uzrokovala su upalu koja ju je neprestano izbacivala iz trenažnog procesa. Umjesto da brusi vještine u ringu, sve je više vremena provodila na rehabilitaciji.

Medicinski tim WWE-a pokušao je sve kako bi je vratio u akciju. U posljednjih šest mjeseci boravka u kompaniji primila je tri ili četiri odvojene injekcije kako bi se smanjila bol i upala, ali značajnijeg poboljšanja nije bilo. Postalo je jasno da njezino tijelo ne može izdržati napore koje profesionalno hrvanje zahtijeva. U listopadu 2025. godine, WWE ju je, zajedno s nekoliko drugih talenata, otpustio. Za mnoge je to bio šok, ali za nju, iako bolan, bio je to razumljiv poslovni potez.

- Kada imate takvu ozljedu koja se ne popravlja, stalno ste malo u ringu pa vas tjedan dana nema. To jednostavno ne izgleda dobro. To je realnost i, da budem iskrena, ne krivim ih. Znam i razumijem zašto sam otpuštena. Shvaćam da je ovo posao i slažem se s tim - rekla je.

Ono što joj je najteže palo nije bio sam otkaz, već osjećaj nedovršenog posla. Znala je da javnosti i poslodavcima nije uspjela pokazati ni djelić onoga za što je sposobna. Frustracija je bila velika jer razlog njezina odlaska nije bio nedostatak talenta ili zalaganja.

- Znam da razlog mog otpuštanja nije bio taj što su mi promocije bile loše. Dobivala sam sjajne povratne informacije. Moje vještine u ringu postajale su sve bolje svaki put kad bih ušla u njega, dobivala sam nevjerojatne pohvale od trenera i ljudi na visokim pozicijama. U tom smislu bila sam pomalo iznenađena, ali istovremeno, razumijem da si teret kad si ozlijeđen - objasnila je.

Iako je hrvački san privremeno stavljen na čekanje, Karyn Best nije dopustila da je to slomi. Fokusirala se na ono što je u tom trenutku bilo najvažnije - oporavak i privatni život. U veljači 2026. godine udala se za svog zaručnika, kolegu hrvača Caleba Marsha, poznatijeg pod imenom Kale Dixon, koji nastupa u WWE-jevom NXT-u. Vjenčanje, kojem su prisustvovali brojni njihovi kolege, označilo je početak novog, sretnijeg poglavlja. Umjesto napornih treninga, njezina svakodnevica postala je posvećena rehabilitaciji i izgradnji obiteljskog života, daleko od svjetala reflektora. No, njezin natjecateljski duh nije mirovao, a ubrzo je pronašla novi, potpuno neočekivani angažman koji joj je omogućio da ostane u svijetu sporta i zabave.

U potezu koji je iznenadio mnoge, Karyn se pridružila organizaciji Savannah Bananas, poznatoj po svom zabavnom i nekonvencionalnom pristupu bejzbolu, poznatom kao "Banana Ball". Ipak, nije uzela palicu u ruke. Postala je "spasiteljica" za jednu od novih ekipa, što je uloga koja je više usmjerena na zabavljanje publike nego na sport. Taj potez pokazao je njezinu svestranost i želju da ostane aktivna dok njezino tijelo zacjeljuje.

Unatoč novom angažmanu i obiteljskoj sreći, vatra za profesionalnim hrvanjem u njoj se nije ugasila. Karyn Best čvrsto vjeruje da njezina priča u ringu nije završena. Otvoreno govori o želji za povratkom, bilo da se radi o WWE-u, gdje su joj, kako kaže, vrata ostala otvorena, ili nekoj drugoj promociji. Već ima i neke ideje o tome s kime bi voljela ući u ring, spominjući imena poput Michelle McCool i Chelsea Green. Njezin optimizam i odlučnost su zarazni. Vrijeme izvan ringa iskoristila je za potpuni oporavak, nešto za što, kako sama kaže, nije imala priliku u zahtjevnom okruženju WWE Performance Centera. Sada, kada je napokon dobila priliku da se u potpunosti posveti svom zdravlju, njezine ambicije veće su no ikad. S diplomom iz psihologije i magisterijem iz sportske administracije, posjeduje i intelektualnu snagu koja će joj sigurno pomoći u daljnjoj karijeri.