Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
FOTO Na ispitivanje stigla i misteriozna Slovakinja: Evo što se dosad zna o njoj
Osumnjičeni za izvlačenje 30 milijuna eura iz HSS-a dovedeni u USKOK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZBACILA WALES

BiH prošla nakon drame i jedanaesteraca, za plasman na SP igrat će protiv Italije!

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Semi Final - Wales v Bosnia and Herzegovina
HANNAH MCKAY/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.03.2026.
u 23:45

U Cardiffu je Bosna i Hercegovina nakon jedanaesteraca s ukupnih 5-3 pobijedila domaći Wales te je izborila domaću utakmicu u Zenicu, u utorak, protiv Italije. Ranije su Talijani u Bergamu svladali Sjevernu Irsku s 2-0.

Nakon jedanaesteraca u igri za odlazak na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo su ostale nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine te Češke.

Velšani su od početka bili bolja reprezentacija koja je više napadala i češće prijetila, a poveo je domaćin u 51. minuti. Tada je James žestoko pucao s više od 20 metara iskosa, a pritom je loše reagirao gostujući vratar Vasilj kojem je lopta fijuknula iznad glave, bez njegove reakcije te završila u mreži.

Kako se bližio kraj susreta tako se mijenjala slika na terenu, a gosti iz Bosne i Hercegovine su sve žešće pritiskali. Izjednačenje su dočekali u 86. minuti kada je nakon kornera najviši u skoku bio Džeko te je glavom zabio za 1-1. Do kraja osnovnih 90 minuta čak je opasnija bila BiH, no produžeci nisu izbjegnuti.

U njima su napadali i jedini i drugi, ali golova nije bilo te je odluka pala u udarcima s bijele točke. Na samom startu BiH je upala u zaostatak jer je velški golman Darlow obranio udarac Demirovića, ali rezultat se do kraja okrenuo. Johnson je pucao preko vrata, Vasilj je obranio udarac Williamsa, a svi gostujući izvođači su bili precizni. Na samom kraju je 18-godišnji Alajbegović pogodio za konačno slavlje Bosne i Hercegovine.

Češka je gubila 2-0 od Irske u Pragu, ali se nekako dovukla do 2-2, a potom je i s ukupnih 6-5 nakon jedanaesteraca slavila čime je izborila finalni, domaći susret protiv Danske. Ranije su Danci lakoćom nadigrali Sjevernu Makedoniju s 4-0.

U Pragu je utakmica počela šokantno po domaćina. Nakon nešto više od dvadesetak minuta igre gosti su imali vodstvo od 2-0. Prvo je Parrott realizirao jedanaesterac u 19. minuti, dok se u 23. spetljala kompletna češka obrana koja je doslovno sama ugurala loptu u vlastitu mrežu. Na kraju se lopta odbila od leđa vratara Kovara i ušla u mrežu.

Uspjela se Češka brzo vratiti u igru te je Schick pogodio s bijele točke za 1-2 u 27. minuti. Sve do 86. nije bilo promjena, a tada je Krejči uspio okruniti bolju igru Čeha te je dao pogodak vrijedan odlaska u produžetke, a kasnije i u jedanaesterce.

Kod udaraca s bijele točke startnu su prednost stekli Irci, ali potom Azaz i Browne nisu realizirali udarce za goste, a svi su češki pucači bili precizni i na kraju se u Pragu ipak dogodilo veliko češko slavlje.
Ključne riječi
Kvalifikacije BiH reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
ID
Ivo_didin
00:02 27.03.2026.

💙💛Sretno protiv Italije! 💛💙

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!