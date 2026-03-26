BiH prošla nakon drame i jedanaesteraca, za plasman na SP igrat će protiv Italije!

Nakon jedanaesteraca u igri za odlazak na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo su ostale nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine te Češke.

U Cardiffu je Bosna i Hercegovina nakon jedanaesteraca s ukupnih 5-3 pobijedila domaći Wales te je izborila domaću utakmicu u Zenicu, u utorak, protiv Italije. Ranije su Talijani u Bergamu svladali Sjevernu Irsku s 2-0.

Velšani su od početka bili bolja reprezentacija koja je više napadala i češće prijetila, a poveo je domaćin u 51. minuti. Tada je James žestoko pucao s više od 20 metara iskosa, a pritom je loše reagirao gostujući vratar Vasilj kojem je lopta fijuknula iznad glave, bez njegove reakcije te završila u mreži.

Kako se bližio kraj susreta tako se mijenjala slika na terenu, a gosti iz Bosne i Hercegovine su sve žešće pritiskali. Izjednačenje su dočekali u 86. minuti kada je nakon kornera najviši u skoku bio Džeko te je glavom zabio za 1-1. Do kraja osnovnih 90 minuta čak je opasnija bila BiH, no produžeci nisu izbjegnuti.

U njima su napadali i jedini i drugi, ali golova nije bilo te je odluka pala u udarcima s bijele točke. Na samom startu BiH je upala u zaostatak jer je velški golman Darlow obranio udarac Demirovića, ali rezultat se do kraja okrenuo. Johnson je pucao preko vrata, Vasilj je obranio udarac Williamsa, a svi gostujući izvođači su bili precizni. Na samom kraju je 18-godišnji Alajbegović pogodio za konačno slavlje Bosne i Hercegovine.

Češka je gubila 2-0 od Irske u Pragu, ali se nekako dovukla do 2-2, a potom je i s ukupnih 6-5 nakon jedanaesteraca slavila čime je izborila finalni, domaći susret protiv Danske. Ranije su Danci lakoćom nadigrali Sjevernu Makedoniju s 4-0.

U Pragu je utakmica počela šokantno po domaćina. Nakon nešto više od dvadesetak minuta igre gosti su imali vodstvo od 2-0. Prvo je Parrott realizirao jedanaesterac u 19. minuti, dok se u 23. spetljala kompletna češka obrana koja je doslovno sama ugurala loptu u vlastitu mrežu. Na kraju se lopta odbila od leđa vratara Kovara i ušla u mrežu.

Uspjela se Češka brzo vratiti u igru te je Schick pogodio s bijele točke za 1-2 u 27. minuti. Sve do 86. nije bilo promjena, a tada je Krejči uspio okruniti bolju igru Čeha te je dao pogodak vrijedan odlaska u produžetke, a kasnije i u jedanaesterce.

Kod udaraca s bijele točke startnu su prednost stekli Irci, ali potom Azaz i Browne nisu realizirali udarce za goste, a svi su češki pucači bili precizni i na kraju se u Pragu ipak dogodilo veliko češko slavlje.