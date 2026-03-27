Najveći nosač zrakoplova na svijetu u velikim problemima, u ovoj hrvatskoj luci traži spas

Nakon što je na jučerašnjoj, 156. sjednici Vlade, donesena Odluka o davanju odobrenja za uplovljavanje američkog ratnog nuklearnog broda u unutarnje morske vode Republike Hrvatske i njegov boravak u luci, s grčke Krete stižu vijesti kako je, ranije nego je planirano, s tog otoka krenuo najveći svjetski nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford i da mu je cilj – luka Split.

Cretetip piše kako je USS Gerald R. Ford (CVN-78) ponovno u pokretu, ali ranije nego što je itko očekivao. Napustio je jučer zaljev Souda na Kreti, skraćujući svoj planirani boravak na održavanju kako bi isplovio prema Splitu u Hrvatskoj. Izvorno je planirano da nosač aviona ostane usidren na Kreti do 2. travnja. Zaustavljanje je bilo namijenjeno kako bi se posadama omogućio popravak štete nastale tijekom velikog požara koji je izbio u praonici broda 12. ožujka tijekom plovidbe u regiji.

Međutim, prema lokalnim izvješćima Cretalivea, ti su se planovi preko noći promijenili. Umjesto da dovrši izvlačenje u Grčkoj, brod "hitno" kreće prema jadranskoj obali. Iako američka mornarica često prilagođava rasporede radi operativne sigurnosti, čini se da su lokalni čimbenici na Kreti odigrali glavnu ulogu u ovoj odluci. Izvješća pokazuju da su planirani prosvjedi u obližnjoj Haniji, zakazani za ovaj vikend, utjecali na odluku o premještanju nosača prije roka. Preseljenjem u Split, pišu mediji na Kreti, Američka mornarica želi izbjeći potencijalne sukobe s lokalnim demonstrantima, a istovremeno nastaviti potrebne tehničke radove na brodu. Premještaj u Hrvatsku ne znači da je brod ponovno u 100%-tnoj borbenoj spremnosti. Tekuća istraga o požaru u praonici rublja i naknadnim popravcima - koji su navodno utjecali na smještaj mornara i brodske sustave - sada će se provoditi u splitskoj luci, piše Cretetip.

USS Gerald R. Ford imao je iscrpljujućih devet mjeseci misije, nedavno operirajući blizu Bliskog istoka usred regionalnih napetosti. Ovo najnovije skretanje sa svog kursa u Hrvatsku označava još jedno poglavlje u misiji koja je više puta produžena. Vojni analitičari sugeriraju da je preseljenje u Hrvatsku strateški zaokret kako bi se osiguralo da brod može proći osnovne popravke u stabilnijem okruženju prije nego što se konačno vrati u svoju matičnu luku u Norfolku u Virginiji.

Najveći nosač aviona u svijetu i ponos američke mornarice USS Gerald R. Ford već je u listopadu prošle godine uplovio u splitski akvatorij. Taj se posjet održao u sklopu bilateralne vojne suradnje s Oružanim snagama SAD-a. No, ni to mu nije bio prvi put. USS Gerald R. Ford (CVN 78) prvi je put boravio u Splitu u lipnju 2023. godine, i bilo je to jedno od prvih njegovih pristajanja u stranim lukama.