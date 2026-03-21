Stanišić odigrao cijelu utakmicu u novom uvjerljivom slavlju Bayerna

Nogometaši Wolfsburga doživjeli su sedmi poraz u posljednjih deset utakmica, a četvrti zaredom na svom stadionu na kojem je rezultatski minimalnu, ali bodovno veliku pobjedu odnio Werder iz Bremena.

Gol za tri boda postigao je Justin Njinmah u 68. minuti.

Lovro Majer je za Wolfsburg igrao od 73. minute, ali je uspio samo dobiti žuti karton u sučevom dodatku. Patrice Čović je ostao na Werderovoj klupi.

Werder je sa 28 bodova pobjegao od opasne zone i došao na 13. mjesto, dok je Wolfsburg ostao na 21 bodu i na predzadnjoj, 17. poziciji.

Vodeći Bayern je na svojoj Allianz Areni s uvjerljivih 4-0 pobijedio Union Berlin i došao do 12 bodova prednosti pred drugoplasiranom Borussijom Dortmund. Michael Olise je u 43. minuti postigao vodeći pogodak za Bavarce, a na kraju poluvremena je do prvog od svoja dva gola došao Serge Gnabry. U 49. minuti se u strijelce upisao i Harry Kane koji je s 31 golom uvjerljivo najbolji "topnik" Bundeslige. Konačni 4-0 postavio je Gnabry u 67. minuti.

Josip Stanišić je odigrao cijelu utakmicu za Bayern i bio jedan od istaknutijih pojedinaca, a kod Uniona je Josip Juranović igrao od 76. minute.

Ovo nije bila subotnja utakmica s najviše golova, jer je u dva susreta viđeno po šest golova. Koeln je pred svojim navijačima osvojio bod odigravši 3-3 protiv Borussije Moenchengaldbach, a Heidenheim je istim rezultatom kao domaćin osvojio bod protiv Bayera.