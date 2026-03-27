Kaos zbog olujnog vjetra: Zatvoren Sv. Rok, vatrogasci u Zagrebu imaju pune ruke posla, problemi u tramvajskom prometu

Orkanski vjetar stvara probleme u Hrvatskoj

Dio A1 zatvoren za sav promet

Otkazana nastava u Zagrebu

07:10 - Pretežno oblačno i vrlo vjetrovito, mjestimice će padati kiša, lokalno i obilna, u unutrašnjosti i snijeg, prognoza je vremena za petak Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), a na snazi je i dalje crveno upozorenje, na izuzetno opasno vrijeme, za Zagrebačku, Riječku te Gospićku regiju.

Snijega će osobito biti u Gorskoj Hrvatskoj uz novi deblji snježni pokrivač, zbog čega je za Gospićku regiju i izdano crveno upozorenje. U Dalmaciji su mogući pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren do jak, lokalno olujan, na udare i orkanski sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a upravo je zbog vjetra crveno upozorenje izdano za Zagrebačku i Riječku regiju.

Na većem dijelu Jadrana puhat će jaka do olujna bura i sjeverni vjetar, podno Velebita s orkanskim udarima, a još u prvom dijelu dana na jugu umjereno do jako jugo i istočni vjetar. Za Kvarner je zbog vjetra na snazi narančasto upozorenje, na opasno vrijeme. Temperatura zraka uglavnom od 4 do 8, u Gorskoj Hrvatskoj između -1 i 2 Celzijevih stupnjeva, a na Jadranu od 8 do 12 Celzijevih stupnjeva.

06:50 - Zbog opasnih vremenskih uvjeta koje čini olujni vjetar s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika u prometu danas se neće održavati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. Odluka je donesena od strane Grada Zagreba i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ukoliko djeca ne mogu ostati u svojim domovima mogu doći u škole u kojima će za njih biti organiziran boravak. Dječji vrtići će redovno raditi iako se preporuča da djeca ukoliko mogu ostanu u svojim domovima, javili su iz Grada Zagreba.

06:30 U priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila. Zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama (opširnije u izvješću). Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, javlja HAK

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. Zbog promjenjive vremenske situacije savjetujemo vozačima da prate aktualne informacije o prometu na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji HAK-a.

Zbog čestih prometnih nesreća pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, ne kreću na put bez zimske opreme te, ukoliko je moguće, odgode put dok se vremenska situacija ne smiri.

Izvanredni prometni događaji:

zbog olujnog vjetra autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje ZATVORENA JE ZA SVE SKUPINE VOZILA

NEMA slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Dalmaciji, i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnoj cesti DC3 kroz Gorski kotar, autocesti A1 između Ogulina i čvora Rovanjska te DC1 kroz Liku.

NEMA slobodnih mjesta na odmorištima gdje se isključuju teretna vozila te vozačima savjetujemo da ne kreću na put dok neće imati informaciju da su ceste otvorene i prohodne

FOTO Srušeno nekoliko stabala u centru Zagreba, nastao prometni kaos

06:15 Zbog pada stabala na tramvajsku prugu noćas iza ponoći oštećeni su tramvajski vodovi s obje strane Maksimirske ceste što je uzrokovalo prekid tramvajskog i ostalog prometa na dionici izneđu Maksimira i Dubrave. S obzirom da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red, osim na dionici Dubrava-Dubec.

Dok traje popravak vodova, svi raspoloživi tramvaji iz spremišta Ljubljanica vozit će do okretišta Maksimir, a tramvaji iz spremišta Dubrava vozit će na relaciji Dubrava-Dubec. Dio između Maksimira i Dubrave bit će pokriven autobusnom linijom Dubrava-Svetice-Dubrava.

Vatrogasci su tijekom noći uklonili srušena stabla, a popravku vodova pruge će se pristupiti kad vremenski uvjeti omoguće popravak u sigurnim uvjetima. Završetak radova očekuje se tijekom poslijepodneva uz normalizaciju prometa. Radnici ZET-a daju sve od sebe u ovim vremenskim uvjetima te se ZET ispričava putnicima na neugodnosti. Preporučeni obilazni pravac za motorna vozila je Svetice-Ulica Divka Budaka-Ulica kneza Branimira-Ulica Dragutina Mandla.

Državni hidrometeorološkog zavod upravo je izdao upozorenje na olujni vjetar s orkanskim udarima. S obzirom na takav vjetar i njegove posljedice, očekuju se poteškoće u prometu i drugdje u gradu. Broj vatrogasnijh intervencija porastao je preko noći s oko 100 na više od 300 pa vatrogasci u ovom trenutku ne stižu ukloniti sva srušena stabla, dignute krovove i skele zbog kontinuiranog jakog vjetra.