SUPRUGA KUHA I PERE

Svi misle da Zlatan Ibrahimović pliva u luksuzu, a on je otkrio kako njegova obitelj stvarno živi

Zlatan Ibrahimović na susretu Dinama i Milana u Ligi prvaka
26.03.2026.
u 16:49

"Ljudi možda misle da živimo luksuzno, ali u stvarnosti ona kuha i pere. Jedina pomoć koju imamo je čistačica."

Bivši nogometaš Zlatan Ibrahimović (43) rijetko u javnosti govori o privatnom životu, no jednom je prilikom otvoreno progovorio o odnosu sa suprugom Helena Seger i načinu na koji funkcionira njihova obitelj. Poznat po britkom jeziku i samouvjerenim izjavama, Ibrahimović je priznao da, unatoč velikom bogatstvu koje je stekao tijekom karijere, njegova obitelj živi prilično običnim životom. Kako kaže, u njihovom domu nema pretjeranog luksuza, a svakodnevne kućanske obaveze obavljaju sami.

"Rekla mi je da zapamtim tko je brinuo o meni prije nego što sam ja počeo brinuti o obitelji. Odrekla se svoje karijere zbog mene i pratila me u svemu", rekao je Zlatan o svojoj supruzi te dodao: "Ljudi možda misle da živimo luksuzno, ali u stvarnosti ona kuha i pere. Jedina pomoć koju imamo je čistačica."

Kaže da obitelj predstavlja temelj svega pa zajedno odgajaju sinove Maksimilijana i Vincenta, kojima su unatoč očevom uspjehu nastojali osigurati što normalnije djetinjstvo. A ljubavna priča između Ibrahimovića i Helene Seger započela je na prilično neobičan način. Helena je od Zlatana starija 11 godina, no razlika u godinama nikada nije bila prepreka.

"Kad sam ga upoznala, imao je 21 godinu, a ja 32. Već sam imala karijeru i financijsku neovisnost. Nije bio moj tip. Prvi put sam ga vidjela kad je svojim Ferrarijem blokirao moj Mercedes na parkingu u Malmöu. Bila sam loše raspoložena i prilično grubo sam mu rekla da pomakne auto", rekla je jednom prilikom Helena Seger te dodala da to zasigurno nije bila ljubav na prvi pogled.

Inače, Helena Seger godinama uspješno izbjegava medijsku pažnju. Za razliku od mnogih partnerica sportaša ne želi biti javno eksponirana nego je posvećena obitelji.

 
