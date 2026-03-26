Italija prošla u finale dodatnih kvalifikacija za SP, čeka Wales ili BiH koji igraju produžetke

Nogometne reprezentacije Italije, Švedske, Poljske, Kosova, Turske i Danske došle su na korak do plasmana na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo poslije pobjeda u polufinalnim ogledima dodatnih europskih kvalifikacija.

Talijani su nekako preskočili prvu od dvije prepreke na putu prema Svjetskom prvenstvu, prvom nakon 2014. godine, budući da su propustili dvije posljednje svjetske nogometne smotre. U Bergamu je Italija pobijedila Sjevernu Irsku 2-0 i sada joj slijedi gostovanje ili kod Walesa ili kod Bosne i Hercegovine.

Od početka dvoboja u Bergamu Talijani su napadali, ali su u prvom poluvremenu to bili mahom bezazleni naleti s kojima su se lako nosili Sjeverni Irci. Prva velika šansa dogodila se u 53. minuti kada je posredstvom gostujuće pogreške sam prema vrataru krenuo talijanski napadač Retegui, ali bez konkretne završnice. Bila je to najava onoga što se dogodilo u 56. minuti kada je Tonali na vrhu šesnaesterca dočekao loptu i uz poluvolej udarac je poslao u mrežu za 1-0.

Čekala je potom momčad izbornika Gennara Gattusa svoju novu šansu da riješi rezultat i dočekala je u 80. minuti. U suparničkom šesnaesteracu je Kean primirio loptu, prevario suparnika i precizno naciljao suprotni kut za 2-0 i rješenje susreta.

Danska je s 4-0 nadigrala Sjevernu Makedoniju pred svojim navijačima u Kopenhagenu i finale svog dijela puta će igrati kod Češke ili Irske. Gosti iz Sjeverne Makedonije su odbijali napade tijekom cijelog prvog poluvremena, ali su šaptom pali u nastavku. Prvo je Damsgaard načeo suparnika u 49. minuti, a potom je dva brzopotezna gola, u u 58. i 59. minuti, za 3-0 postigao Isaksen čime je ogled bio riješen. Četvrti je gol za Dance dao Norgaard.

Međusobni susret vrijedan odlaska na SP osigurali su Švedska i Poljska. Šveđani su na neutralnom terenu u Valenciji pobijedili Ukrajinu 3-1, dok je Poljska nakon preokreta u Varšavi nadjačala Albaniju 2-1.

Švedska je u Valenciji svladala Ukrajinu s 3-1 čime je osigurala domaći finalni susret za odlazak na SP protiv Poljaka. Švedski junak bio je Gyoekeres koji je postigao sve švedske pogotke na ogledu.

U šestoj minuti je načeo Ukrajince, dok je drugi put na ogledu poentirao u 51. minuti. Tada je asistent bio švedski vratar Nordfeldt koji je daleko ispucao loptu, primirio je Gyoekeres, prevario svog čuvara i plasirao loptu u mrežu za 2-0. Niz je zaključen u 72. minuti kada je napadač Arsenala bio precizan s bijele točke. Na samom kraju je Ponomarenko barem zabio počasni pogodak za poražene Ukrajince.

U Varšavi je krajem prvog dijela igrač Dinama Arber Hoxha pogodio za veliko slavlje Albanaca, ali u nastavku je razigrani domaćin uspio okrenuti rezultat na svoju stranu. Prvo je Lewandowski na drugoj vratnici dočekao ubačaj iz kornera u 63. minuti te je glavom pogodio za 1-1, dok je Zielinski postigao sjajan pogodak u 73. minuti za erupciju oduševljenja. Potegnuo je s 25 metara Zielinski i pogodio za vodstvo i pobjedu Poljaka 2-1.

Jedno će mjesto na SP-u popuniti pobjednik dvoboja Kosovo - Turska. U polufinalu je Kosovo u gostima svladalo Slovačku 4-3, a Turska pred svojim navijačima Rumunjsku s 1-0.

Dvoboj je u Bratislavi počeo idealno po Slovake. Poveli su već u šestoj minuti kada je nakon prekida Valjent glavom zakucao loptu u mrežu. Međutim, domaćin nije dugo uživao u prednosti, već je Veldin Hodža, nekadašnji igrač Rijeke, pogodio s vrha šesnaesterca za 1-1.

Na odmor je Slovačka ipak otišla uz prednost i to nakon pogotka u samom smiraju prvog dijela. Posve iskosa je Haraslin izveo slobodan udaraca, a nakon što nikoga nije dirala lopta je završila u mreži za novo veliko domaće slavlje.

Niti malo tim golom nije bilo slomljeno Kosovo koje je drugi put na ogledu izjednačilo odmah na startu drugog dijela. Nakon sjajnog trzaja glavom Asllani je u 47. minuti bio strijelac za 2-2, a potpuni se preokret dogodio nakon sat vremena igre kada je Muslija odlično izveo slobodan udarac te naciljao mrežu za 3-2 Kosova. U transu su igrali Kosovari te su u 72. minuti povećali prednost. Hajrizi je zabio za 4-2.

Strelec je u 94. uspio smanjiti na 3-4, ali bilo je tada već prekasno za Slovake koji su se oprostili od mogućnosti igranja na SP-u.

Turska je došla na korak do odlaska na Svjetsko prvenstvo, u polufinalnom ogledu je pobijedila Rumunjsku s 1-0 u Istanbulu. U prvom poluvremenu Turska je bila bolja i dominantnija, ali sve do odmora Rumunji su se vrlo dobro i disciplinirano, bez i jedne pogreške, obranili. No, kapitulirala je rumunjska obrana u 53. minuti kada je sjajno asistirao Arda Guler koji je loptom prebacio kompletnu suparničku obranu. Lijepo je loptu potom primirio Kadioglu i iz blizine pogodio za veliko slavlje domaćih navijača.

Samo tri minute kasnije imala je Rumunjska idealnu šansu odmah izjednačiti, ali Hagi nije bio precizan. Rasplamsala se potom utakmica, s tim da je u šansama i dalje prednjačila Turska. Najbolju je propustio Yildiz u 61. minuti kada je pogodio gredu.

U 72. minuti je zaprijetio Guler, dok je novu odličnu šansu Rumunjska imala u 77. minuti. Stanciu je iz vrlo teške pozicije iskosa naciljao vratnicu, a lopta se odbila i paralelno odkotrljala uz vratarsku liniju. Bila je to posljednja gostujuća prilika za izjednačenje, a Turska je do kraja mirno sačuvala jedan, ali iznimno vrijedan gol prednosti.