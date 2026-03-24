Fifu tužili Europskoj komisiji zbog previsokih ulaznica za SP: 'Sedam puta skuplje nego u Kataru'


24.03.2026.
u 12:11

Europska federacija navijača (ESF) podnijela je pritužbu Europskoj komisiji protiv FIFA-e zbog "pretjeranih" cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo i "netransparentnih i nepoštenih" postupaka kupnje, objavila je u utorak.

Zajedno s Euroconsumersom, organizacijom koja predstavlja potrošače diljem kontinenta, ESF je "podnio formalnu pritužbu Europskoj komisiji protiv FIFA-e" zbog "zlouporabe monopolskog položaja", navodi se u priopćenju.

Sredinom prosinca, udruga navijača već je pozvala FIFA-u da se "uključi u konzultacije" dok se ne pronađe rješenje koje poštuje tradiciju, univerzalnost i kulturni značaj Svjetskog prvenstva.

Sada svoj slučaj iznospred tijelom koje brani europsko pravo o tržišnom natjecanju, tvrdeći da je FIFA "iskoristila" svoj monopol na prodaju ulaznica za Svjetsko prvenstvo "kako bi nametnula uvjete navijačima koji nikada ne bi bili prihvatljivi na konkurentnom tržištu".

FSE i Euroconsumers pozivaju Europsku komisiju da naredi FIFA-i da odustane od svog "dinamičkog određivanja cijena", da "zamrzne cijene" na razinama objavljenim u prosincu za sljedeću fazu prodaje u travnju i da objavi broj preostalih ulaznica u svakoj kategoriji "najmanje 48 sati unaprijed".

U svojoj pritužbi, dvije organizacije navode "šest specifičnih zlouporaba", počevši od "pretjeranih cijena, viših nego u prethodnim izdanjima i koje premašuju vlastite procjene FIFA-e".

Najjeftinije ulaznice za finale trenutno počinju od 4.185 dolara (3.609 eura), prema njihovim riječima, što je "više od sedam puta više" nego za Svjetsko prvenstvo 2022. u Katru.

Također osuđuju "mamac za oglašavanje" za ulaznicu za grupnu fazu od 60 dolara, koja je "praktički bila rasprodana prije nego što je prodaja uopće otvorena za širu javnost", kao i "nekontrolirano dinamičko određivanje cijena".

Konačno, prema FSE-u i Euroconsumersu, pravila prodaje su "netransparentna" jer "lokacije sjedala, rasporedi stadiona, pa čak ni momčadi koje igraju nisu zajamčeni u trenutku kupnje". Obje organizacije osuđuju FIFA-inu upotrebu "tehnika prodaje pod visokim pritiskom" i njezinu proviziju od 15 posto na preprodaju ulaznica.
