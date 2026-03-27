Dio A1 zatvoren za sav promet, zimski uvjeti na cestama
Zbog opasnog vremena otkazana nastava u Zagrebu
ORKANSKI UDARI

FOTO Prometni kolaps u Zagrebu, oštećeni tramvajski vodovi, otkazana nastava, oglasili se Grad i ZET

Robert Jurišić
27.03.2026.
u 06:45

Na adresu dojavi@vecernji.net šaljite nam sve informacije, fotografije i video zapise o posljedicama nevremena u Zagrebu i Hrvatskoj

Zbog opasnih vremenskih uvjeta koje čini olujni vjetar s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika u prometu danas se neće održavati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. Odluka je donesena od strane Grada Zagreba i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ukoliko djeca ne mogu ostati u svojim domovima mogu doći u škole u kojima će za njih biti organiziran boravak. Dječji vrtići će redovno raditi iako se preporuča da djeca ukoliko mogu ostanu u svojim domovima, javili su iz Grada Zagreba.

FOTO Pogledajte posljedice strašnog olujnog vjetra koji i dalje hara Zagrebom
Iz Grada su ranije objavili kako je Državni hidrometeorološkog zavod upravo je izdao upozorenje na olujni vjetar s orkanskim udarima. S obzirom na takav vjetar i njegove posljedice, očekuju se poteškoće u prometu i drugdje u gradu. Broj vatrogasnih intervencija porastao je preko noći s oko 100 na više od 300 pa vatrogasci u ovom trenutku ne stižu ukloniti sva srušena stabla, dignute krovove i skele zbog kontinuiranog jakog vjetra.

Zbog pada stabala na tramvajsku prugu noćas iza ponoći oštećeni su tramvajski vodovi s obje strane Maksimirske ceste što je uzrokovalo prekid tramvajskog i ostalog prometa na dionici između Maksimira i Dubrave. S obzirom da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red, osim na dionici Dubrava-Dubec. 

Dok traje popravak vodova, svi raspoloživi tramvaji iz spremišta Ljubljanica vozit će do okretišta Maksimir, a tramvaji iz spremišta Dubrava vozit će na relaciji Dubrava-Dubec. Dio između Maksimira i Dubrave bit će pokriven autobusnom linijom Dubrava-Svetice-Dubrava. 

Vatrogasci su tijekom noći uklonili srušena stabla, a popravku vodova pruge će se pristupiti kad vremenski uvjeti omoguće popravak u sigurnim uvjetima. Završetak radova očekuje se tijekom poslijepodneva uz normalizaciju prometa. Radnici ZET-a daju sve od sebe u ovim vremenskim uvjetima te se ZET ispričava putnicima na neugodnosti. Preporučeni obilazni pravac za motorna vozila je Svetice-Ulica Divka Budaka-Ulica kneza Branimira-Ulica Dragutina Mandla. 

Olujni vjetar stvara kaos, zbog opasnog vremena otkazana nastava u školama u Zagrebu

Zagreb škola vjetar nevrijeme

LU
lupus29
07:42 27.03.2026.

Otkazana nastava , kolaps na svim razinama. Vjetar je imao udare i 70km/h Hahaha, kriv Bandić . Meteorolozi tjedan dana nam govore 100% točnu prognozu,ali Senf i ekipa ima važnijeg posla . Bitno je da im raste popularnost

TM
trаde_mark
07:47 27.03.2026.

Podržimo gradsku vlast i svi bicikluma na posao!

TA
Tarantula
07:19 27.03.2026.

Ako za ovo nije kriv Tomašević, onda nije za ništa...

Zagreb: Zbog sajma knjiga nastaju velike gužve u prometu
OVAJ PUT NISU GUŽVE U FOKUSU

Zagrepčani u prometu: Truba svira, WhatsApp se tipka, a živci pucaju na sve strane

Osvrnuo se i na konkretnu situaciju na Velesajmu. "Vozim se Avenijom prema Areni, lik ulijeće na Aveniju s parkinga Velesajma barem 70 km/h, svjetla ugašena, skoro nas je trojicu pokupio na semaforu, i još je skočio na trubu jer se cijeli promet treba zaustaviti da se njegovo visočanstvo ubaci na glavnu cestu s parkinga. Tko je tu lud? Ne znam, jesam li ja problem i jednostavno trebam prihvatiti takav način vožnje?", upitao je.

