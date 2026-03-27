Nećete vjerovati kakvu poruku je kolumbijski izbornik uputio prema Hrvatskoj poslije poraza

Kolumbijski nogometni izbornik Nestor Lorenzo izjavio je da je Hrvatska igrala dobro i jako organizirano što je rezultiralo porazom njegove momčadi od 1-2 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Orlandu.

"Već smo i prije ove utakmice rekli da igramo protiv polufinalista sa zadnja dva Svjetska prvenstva. Znali smo da neće biti lako. Unatoč porazu, zadovoljan sam odrađenim poslom," rekao je 60-godišnji Lorenzo na konferenciji za medije.

"Utakmica je bila podjednaka, u nekim trenucima smo dobro igrali," dodao je.

Na pitanje je li njegovim igračima nedostajalo koncentracije, odnosno što se dogodilo da izgubi pred oko 40.000 mahom kolumbijskih navijača, odgovorio je da je "Hrvatska dobro igrala".

"Jako uredno i organizirano. U nekim trenucima smo mi kontrolirali igru i pritisnuli ih. Ali to je ekipa koja zna kako igrati. Hrvatska igra dobro presing, fizički je snažna, a njeni igrači kada osvoje loptu su izuzetno opasni. No, kada je ne osvoje, zaustave te prekršajem," objasnio je.

Igor Matanović je u završnici prvog poluvremena zabio nakon kornera glavom pobjednički gol.

"Znali smo da su visoki i opasni u skok igri. U tom segmentu igre teško smo im parirali," priznao je.