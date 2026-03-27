FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
PREGOVARAO BI S 'IMBECILIMA'

'Trump je poput Nerona, želi zapaliti svijet'

Autor
Hassan Haidar Diab
27.03.2026.
u 18:24

Zapadno od Hormuza blokirano je oko 20.000 pomoraca na približno 3200 plovila, uključujući tankere i komercijalne brodove

Dok svijet s nadom očekuje da će prevladati razum i da će zaraćene strane sjesti za pregovarački stol, čini se da situacija i dalje više ide prema eskalaciji nego prema miru. Teško je govoriti o ozbiljnim pregovorima kada predsjednik najveće svjetske sile poziva Iran na razgovor, a pritom ga naziva "luđacima", "idiotima" i "imbecilima", uz tvrdnje da su ga molili za pregovore, pristajući na uvjete bliske kapitulaciji. U takvim okolnostima Iran odbija razgovarati i ne pristaje na pregovore pod tim uvjetima.

U međuvremenu, Pakistan, Turska i Egipat nastoje posredovati kako bi spriječili daljnju eskalaciju sukoba. Iranska strana pritom Donalda Trumpa uspoređuje s Neronom, koji "želi zapaliti svijet". Nakon što je američki predsjednik Donald Trump u četvrtak rekao da će na deset dana obustaviti napade na iranska energetska postrojenja, na zahtjev iranske vlade, istaknuo je i da pregovori s Teheranom idu "jako dobro". "Prema zahtjevu iranske vlade, produljit ću ultimatum za napade na energetska postrojenja za deset dana, do ponedjeljka 6. travnja u osam sati navečer po istočnom vremenu", napisao je na svojoj mreži Truth Social. Ubrzo je stigao odgovor: Iranska revolucionarna garda objavila je da je Hormuški tjesnac zatvoren te da će svaki pokušaj prolaska biti zaustavljen. Naveli su i da su tri teretna broda vraćena nakon upozorenja tvrdeći da su pokušaji prolaska temeljeni na "Trumpovim lažima" o otvaranju tjesnaca.

Ključne riječi
netanyahu Trump Izrael SAD rat Iran

