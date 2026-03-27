'Trump je poput Nerona, želi zapaliti svijet'

Dok svijet s nadom očekuje da će prevladati razum i da će zaraćene strane sjesti za pregovarački stol, čini se da situacija i dalje više ide prema eskalaciji nego prema miru. Teško je govoriti o ozbiljnim pregovorima kada predsjednik najveće svjetske sile poziva Iran na razgovor, a pritom ga naziva "luđacima", "idiotima" i "imbecilima", uz tvrdnje da su ga molili za pregovore, pristajući na uvjete bliske kapitulaciji. U takvim okolnostima Iran odbija razgovarati i ne pristaje na pregovore pod tim uvjetima.



U međuvremenu, Pakistan, Turska i Egipat nastoje posredovati kako bi spriječili daljnju eskalaciju sukoba. Iranska strana pritom Donalda Trumpa uspoređuje s Neronom, koji "želi zapaliti svijet". Nakon što je američki predsjednik Donald Trump u četvrtak rekao da će na deset dana obustaviti napade na iranska energetska postrojenja, na zahtjev iranske vlade, istaknuo je i da pregovori s Teheranom idu "jako dobro". "Prema zahtjevu iranske vlade, produljit ću ultimatum za napade na energetska postrojenja za deset dana, do ponedjeljka 6. travnja u osam sati navečer po istočnom vremenu", napisao je na svojoj mreži Truth Social. Ubrzo je stigao odgovor: Iranska revolucionarna garda objavila je da je Hormuški tjesnac zatvoren te da će svaki pokušaj prolaska biti zaustavljen. Naveli su i da su tri teretna broda vraćena nakon upozorenja tvrdeći da su pokušaji prolaska temeljeni na "Trumpovim lažima" o otvaranju tjesnaca.