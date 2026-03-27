Od glamura do vatrenog pakla: Jedna je bila zarobljena u buktinji, druga ju je golim rukama spasila

Kylie Marie Walton i Janey Lee, svjetski poznate kao lica s motorsport evenata, doživjele su stravičnu nesreću u Meksiku koja je njihov san pretvorila u noćnu moru. U trenutku kada se sve činilo izgubljenim, jedna je postala heroina i spasila život drugoj iz gorućeg vozila.

Snovi o pobjedi i adrenalin pustinjske utrke San Felipe 250 u meksičkoj Baja Californiji pretvorili su se u djeliću sekunde u plameni pakao za dvije američke vozačice i najbolje prijateljice, Janey Lee i Kylie Marie Walton. Tijekom pripremnog treninga i izviđanja staze, njihov kamionet sponzoriran od strane Monster Energyja zahvatila je vatra nakon što je spremnik goriva, smješten točno ispod sjedala Janey Lee, iznenada eksplodirao. Dok se Kylie uspjela osloboditi, Janey je ostala zarobljena u gorućem vozilu, nemoćna da otkopča sigurnosni pojas dok je plamen gutao sve oko nje. U tom trenutku užasa, dok se činilo da spasa nema, njezina suvozačica i prijateljica donijela je odluku koja je definirala granicu između života i smrti, pokazavši nevjerojatnu hrabrost koja je odjeknula cijelom motorsport zajednicom.

Drama koja se odvijala u utrobi zapaljenog vozila bila je stravična, a detalje je kasnije, jedva susprežući suze, prepričao Janeyn suprug Eric.

- U tom trenutku, Janey je bila u potpunosti zahvaćena plamenom, a Kylie se morala vratiti i nagnuti unutra kako bi joj otkopčala pojas. Kylie je spasila Janeyn život. U tom herojskom činu, Kylie je zadobila teške opekline na rukama, žrtvujući se kako bi izvukla prijateljicu na sigurno. Srećom, Janeyine rukavice i zaštitna PCI kaciga spasile su joj ruke i lice od izravnog plamena, no njezine noge i ramena pretrpjeli su ozbiljne ozljede koje će zahtijevati dugotrajno liječenje. Vozilo je, prema riječima osmerostrukog off-road prvaka BJ Baldwina, potpuno uništeno. "Automobil je pretvoren u prah i pepeo, od njega su ostale samo cijevi - rekao je Eric.

Prije nego što su sjele za volan i postale ozbiljne natjecateljice u surovom svijetu pustinjskih utrka, Kylie Marie Walton i Janey Lee bile su ikone glamurozne strane motorsporta. Godinama su bile zaštitna lica poznata kao "Monster Energy Girls", nezaobilazan prizor na najvećim sportskim događajima. Kylie je postala jedno od najprepoznatljivijih lica na startnim vratima i pobjedničkim postoljima AMA Supercross prvenstva, stojeći uz bok legendama poput Elija Tomaca i Kena Roczena. Janey je, s druge strane, redovito bila "octagon girl" za borilačku organizaciju Professional Fighters League. Njihova prisutnost nije bila ograničena samo na utrke; predstavljale su brend na festivalima, promotivnim događajima i u medijima, a paralelno su gradile i uspješne karijere kao modeli, pri čemu se Kylie pojavila i u časopisu Hot Bike. Bile su simboli ljepote i energije koji su pratili sport, ali u njima je tinjala strast za nečim više - želja da sa sporedne scene stupe na glavnu pozornicu kao vozačice.

Ta želja postala je stvarnost posljednjih godina, kada su glamurozne haljine zamijenile trkaćim odijelima i kacigama te se ozbiljno posvetile off-road utrkama. Zajedno su formirale tim, natječući se u UTV (side-by-side) vozilima na nekim od najzahtjevnijih svjetskih natjecanja. Svoj debi u prestižnoj SCORE seriji utrka imale su u rujnu prošle godine, a prije toga su iskustvo skupljale na događajima poput NORRA 500 relija, gdje je Janey čak osvojila trofej Mary McGee kao najbolje plasirana vozačica. Također su se okušale na iznimno teškoj utrci King of the Hammers. Postale su ozbiljne natjecateljice, podržane od strane velikih timova poput Terrible Herbst Motorsports i sponzora kao što je Can-Am, dokazujući da njihova strast prema brzini nije samo pozerstvo, već istinski sportski duh.

Unatoč stravičnom iskustvu i teškim ozljedama, duh dviju prijateljica ostao je neslomljen. Fotografija koja se pojavila iz bolnice u San Diegu, kamo su prebačene privatnim zrakoplovom nakon nesreće, prikazuje ih kako leže u bolničkim krevetima s udovima zamotanim u zavoje, ali s osmjesima na licima. Ta slika postala je simbol njihove nevjerojatne otpornosti i optimizma. Janeyn suprug Eric potvrdio je da ih čeka dug oporavak.

- Janey ima opsežne opekline na nogama i trebat će joj nekoliko operacija. Njena lijeva noga je prilično teško opečena, a ima i opeklina na ramenu koje će također zahtijevati presađivanje kože. Ali ona je pravi borac i dobrog je raspoloženja - rekao je.

Za Kylie je dodao: Njezine ruke su opečene i trebat će joj manja operacija. I ona je dobro raspoložena. Djevojke su čvrste. Zaista jesu

Vijest o nesreći brzo se proširila usko povezanom off-road zajednicom, izazvavši val šoka i suosjećanja. Mnogi su se oglasili s porukama podrške, uključujući i bivšu MMA zvijezdu Donalda Cerronea, koji je podijelio video ostataka vozila i pozvao sve da se mole za njih. Glavni sponzor, Monster Energy, objavio je: Šaljemo svu našu ljubav i dobre vibracije Kylie i Janey.