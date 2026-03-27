FOTO Sjećate se ove domaće glumice iz 'Ljubavi u zaleđu'? Promijenila je imidž i danas izgleda drugačije
Hrvatsku kazališnu, televizijsku i filmsku glumicu Ines Bojanić (50) publika najbolje pamti po ulogama u popularnim domaćim serijama poput 'Ljubavi u zaleđu' i 'Običnih ljudi', gdje je osvajala simpatije kao dugokosa plavuša. Ipak, posljednjih se desetak godina rijetko pojavljuje u javnosti, posvetivši se mirnijem obiteljskom životu i radu u kazalištu.
Upravo zato je mnoge iznenadila nedavna fotografija koju je na društvenim mrežama objavila njezina kolegica Ornela Vištica. Na slici Ines pozira u društvu Mije Begović, Ane Maras Harmander i Anite Matić Delić, no zbog potpuno drugačijeg imidža mnogi je na prvu nisu prepoznali. Već neko vrijeme glumica nosi elegantnu bob frizuru i smeđu boju kose, što je značajan odmak od izgleda po kojem je postala poznata široj javnosti.
Nakon godina intenzivnog rada na takozvanim sapunicama, Ines se odlučila povući jer je takav tempo više nije ispunjavao. Kako je svojedobno otkrila za Večernji list, rad na serijama bio je financijski isplativ, ali i iznimno iscrpljujuć. "Način rada u kojem dobiješ tekst dan ranije ili čak prije snimanja da ga naučiš do početka snimanja, koje zna trajati po 12 sati, dosta je iscrpljujući. Frustrira me što se ne stignem dobro pripremiti jer sam prava štreberica koja se temeljito priprema za ulogu", izjavila je glumica rođena u Požegi, objasnivši kako je rad na sapunicama više ne ispunjava.
Privatni život uvijek je vješto čuvala od očiju javnosti. Od 2008. godine u sretnom je braku s filmskim montažerom Davorom Švaićem, s kojim ima dvoje djece, kćer Katju i sina Martina. Upravo je želja da se posveti obitelji bila jedan od ključnih razloga njezina povlačenja s malih ekrana. Kao tajnu dugogodišnjeg i uspješnog braka navela je ljubav i razumijevanje, istaknuvši kako se ljubav s godinama mijenja, jača i nadograđuje. "Bez ljubavi i podrške, koja je temelj našeg braka od samog početka, vjerojatno ne bismo izdržali sve bure i izazove koji su iza nas", rekla je Ines, dodajući kako ih dvoje djece još čvršće povezuje i čini kompletnima.
Slobodno vrijeme najradije provodi u krugu obitelji i prijatelja, a baterije puni odlascima u prirodu, na putovanja i koncerte. Upravo joj taj mir pruža inspiraciju za nove poslovne izazove, kojih u kazalištu ne nedostaje. Osim stalnog angažmana u Kerempuhu, gdje je ostvarila zapažene uloge u predstavama poput 'Gruntovčana' i 'Kroćenja goropadnice', glumica je aktivna i u drugim kazališnim produkcijama.