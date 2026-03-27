Trumpov ministar rata dobio brutalan nadimak: Tajno se o njemu šuška po hodnicima

Američki ministar obrane Pete Hegseth dobio je novi podrugljiv nadimak 'Glupi McNamara', otkriva izvješće koje prenose američki mediji. Nadimak aludira na Roberta McNamaru, nekadašnjeg šefa Pentagona koji je snažno zagovarao eskalaciju Vijetnamskog rata, sukoba koji je kasnije postao simbol američkog strateškog neuspjeha.

Prema riječima sadašnjih i bivših dužnosnika, Hegsethov entuzijazam za vojnu akciju protiv Irana podsjeća na McNamarino ponašanje, samo u još manje promišljenoj varijanti. Sukob s Iranom već se u nekim krugovima unutar američke administracije počeo nazivati 'Hegsethovim ratom', slično kao što se Vijetnam nekad zvao 'McNamarin rat'.

Hegseth, bivši televizijski voditelj na Fox Newsu i bliski Trumpov saveznik, javno je istupao s oštrim izjavama. Trump je nedavno na skupu u Tennesseeju pohvalio Hegsetha riječima da je upravo on prvi predložio akciju protiv Irana. "Pete, mislim da si ti prvi progovorio i rekao: 'Idemo to napraviti', kazao je Trump. Takve izjave samo su pojačale dojam da aktualni ministar obrane aktivno gura agresivniji pristup u sukobu koji je već izazvao podijeljena mišljenja unutar američke vojne i političke elite.

Dok kritičari u Pentagonu vide opasnost od ponavljanja povijesnih pogrešaka i rizik od novog dugotrajnog angažmana na Bliskom istoku, Hegseth i njegovi pristaše ističu da je riječ o nužnoj odlučnoj akciji protiv iranskog nuklearnog programa, raketnih kapaciteta i regionalnog utjecaja. Sukob je u međuvremenu doveo do značajnih udara na iranske vojne ciljeve, a američka strana tvrdi da su iranski pomorski i raketni potencijali znatno oslabljeni.

Iako se nadimak širi tajno među dužnosnicima, on odražava duboke podjele unutar američkog sigurnosnog establišmenta oko toga kako daleko treba ići u konfrontaciji s Teheranom, piše Independent.