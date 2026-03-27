Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DUBOKE PODJELE

Trumpov ministar rata dobio brutalan nadimak: Tajno se o njemu šuška po hodnicima

U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Dan Caine hold a briefing amid the U.S.-Israeli war on Iran, at the Pentagon
Evan Vucci/REUTERS
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
27.03.2026.
u 16:39

Sukob s Iranom već se u nekim krugovima unutar američke administracije počeo nazivati 'Hegsethovim ratom', slično kao što se Vijetnam nekad zvao 'McNamarin rat'.

Američki ministar obrane Pete Hegseth dobio je novi podrugljiv nadimak 'Glupi McNamara', otkriva izvješće koje prenose američki mediji. Nadimak aludira na Roberta McNamaru, nekadašnjeg šefa Pentagona koji je snažno zagovarao eskalaciju Vijetnamskog rata, sukoba koji je kasnije postao simbol američkog strateškog neuspjeha.

Prema riječima sadašnjih i bivših dužnosnika, Hegsethov entuzijazam za vojnu akciju protiv Irana podsjeća na McNamarino ponašanje, samo u još manje promišljenoj varijanti. Sukob s Iranom već se u nekim krugovima unutar američke administracije počeo nazivati 'Hegsethovim ratom', slično kao što se Vijetnam nekad zvao 'McNamarin rat'.

Hegseth, bivši televizijski voditelj na Fox Newsu i bliski Trumpov saveznik, javno je istupao s oštrim izjavama. Trump je nedavno na skupu u Tennesseeju pohvalio Hegsetha riječima da je upravo on prvi predložio akciju protiv Irana. "Pete, mislim da si ti prvi progovorio i rekao: 'Idemo to napraviti', kazao je Trump. Takve izjave samo su pojačale dojam da aktualni ministar obrane aktivno gura agresivniji pristup u sukobu koji je već izazvao podijeljena mišljenja unutar američke vojne i političke elite.

Dok kritičari u Pentagonu vide opasnost od ponavljanja povijesnih pogrešaka i rizik od novog dugotrajnog angažmana na Bliskom istoku, Hegseth i njegovi pristaše ističu da je riječ o nužnoj odlučnoj akciji protiv iranskog nuklearnog programa, raketnih kapaciteta i regionalnog utjecaja. Sukob je u međuvremenu doveo do značajnih udara na iranske vojne ciljeve, a američka strana tvrdi da su iranski pomorski i raketni potencijali znatno oslabljeni.

Iako se nadimak širi tajno među dužnosnicima, on odražava duboke podjele unutar američkog sigurnosnog establišmenta oko toga kako daleko treba ići u konfrontaciji s Teheranom, piše Independent
Ključne riječi
Iran Donald Trump Pete Hegseth

Komentara 3

Pogledaj Sve
SN
Sjor_niko
17:01 27.03.2026.

Davno ovako Ameri nisu dobili po njonji.Onesposobili im ponos mornarice izbacili im dva broda...Ruše im Avijune strava...Nije vam Ameri ovo trebalo .

MC
mcalusic5
16:44 27.03.2026.

Ja sam mislio da ga zovu ZALIZANI i Pljeskavica

B7
Brkoni_762X19
16:55 27.03.2026.

Fox news!?!? News!?!? Fake BS + MAGAss hegpas.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!