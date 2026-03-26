VIDEO/FOTO Ulice pod vodom, padaju stabla, snijeg ne posustaje: 'U centru vlada potpuni kaos. Auti se ljuljaju od udara vjetra'

Diljem Hrvatske najavljeno jako nevrijeme

17:22 - Olujni vjetar koji je danas zahvatio područje Čakovca u poslijepodnevnim satima prouzročio je rušenje stabla u Perivoju Zrinskih. Palo je na klupicu. Srećom, u trenutku pada stabla na tom se mjestu nisu nalazili građani te nije bilo ozlijeđenih osoba. Na teren su odmah izašli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te djelatnici Gradskog komunalnog poduzeća Čakom, koji su poduzeli nužne mjere kako bi se osigurala sigurnost prolaznika. Nakon orezivanja i uklanjanja dijela krošnje srušenog stabla, područje je privremeno ograđeno. Zbog i dalje izraženih nepovoljnih vremenskih uvjeta i jakog vjetra, potpuno uklanjanje stabla planirano je tijekom sutrašnjeg dana, kada će se radovi moći obaviti na siguran način. Nadležne službe dodatno apeliraju na građane da izbjegavaju kretanje Perivojem Zrinskih dok traju nepovoljni vremenski uvjeti te da budu posebno oprezni prilikom boravka na otvorenom.

Foto: Grad Čakovec

17:10 - Snažno nevrijeme koje je zahvatilo Zagreb izazvalo je niz problema u prometu i na gradskim ulicama, osobito u središtu grada i na području Gornjeg grada. Prema dojavama čitateljice, u centru vlada potpuni kaos. Na gradilištu na Trgu Katarine Zrinski i u Ćirilometodskoj ulici srušene su zaštitne ograde, a slična situacija zabilježena je i kod KB Zagreb. Jak vjetar stvara ozbiljne poteškoće, a građani navode kako se čak i parkirani automobili opasno ljuljaju pod njegovim udarima.

Promet na Gornjem gradu praktički je paraliziran. Vozači se Mlinarskom ulicom kreću iznimno sporo – za kratku dionicu potrebno je i do deset minuta vožnje. Problemi su zabilježeni i na širem području grada. Kod Mirogoja je pao prometni znak, dok su u šumi uz Mirogojsku ulicu vidljiva srušena stabla. Prema dostupnim informacijama, zasad ne predstavljaju izravnu opasnost za građane. Zbog jakog vjetra i otežanih uvjeta na cestama, građanima se savjetuje dodatni oprez u prometu i izbjegavanje kretanja u blizini gradilišta i drveća.

16:45 - Broj tehničkih intervencija i kumulativan broj snaga kao posljedica kišnog nevremena od jutros 07 sati. Uglavnom se radi o uklanjanju srušenih stabala i grana sa prometnica. Bilježi se sve veći broj dojava na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Zagrebačka županija – 57 tehničkih intervencija, 190 vatrogasaca sa 77 vozila

Istarska županija – 27 tehničkih intervencija, 70 vatrogasaca sa 29 vozila

Primorsko-goranska – 20 tehničkih intervencija, 73 vatrogasaca sa 27 vozila

Grad Zagreb – 20 tehničkih intervencija, 59 vatrogasaca sa 21 vozilom

16:20 - Nevrijeme pogodilo je i Dubrovnik, gdje su ulice u kratkom vremenu poplavljene zbog velike količine oborine. Iako promet zasad nije u potpunom kolapsu, odvija se usporeno jer se na cestama zadržava velika količina vode. Kako javlja Dubrovački dnevnik poplavljene su i brojne druge ulice, a pješaci, unatoč kišobranima, ostaju mokri do kože zbog snažnih naleta vjetra koji dodatno otežavaju kretanje gradom.

16:00 - Snažno grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je Metković i širu okolicu, donoseći niz problema građanima i prometu. Uz izražene pljuskove s grmljavinom, područje je pogodila i tuča, dok je obilna kiša u kratkom vremenu stvorila velike količine vode na prometnicama, piše Live Metković. Zbog toga su zabilježeni otežani uvjeti vožnje, a na pojedinim dijelovima grada došlo je i do zadržavanja vode na kolnicima.

DHMZ upalio je crveni alarm za zagrebačku, gospićku i riječku regiju zbog izuzetno opasnih vremenskih uvjeta. Očekuju se obilne kiše s više od 30 mm oborine, uz mogućnost susnježice i snijega te stvaranje snježnog pokrivača i u nižim predjelima. Upozorava se i na skliske kolnike te otežane uvjete u prometu. I sutra se nastavlja slično vrijeme, uz nova upozorenja zbog jakog vjetra, snijega i olujne bure.

*Ako ste na području pogođenim snažnim nevremenom, svoje fotografije i videozapise možete nam poslati na dojavi@vecernji.net.