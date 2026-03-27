JEZIVA SNIMKA

VIDEO Strašno! Bivša glumica podijelila apokaliptične prizore iz svog dvorišta, ovo se ne viđa često

1/13
Vecernji.hr
27.03.2026.
u 18:00

Dok Tenina snimka prikazuje osobnu štetu, cijeli grad suočio se s posljedicama olujnog nevremena koje je, praćeno obilnom kišom i tučom, uzrokovalo kolaps

Poznata influencerica i bivša glumica Tena Sakar Vukić podijelila je zastrašujuću snimku posljedica oluje koja je pogodila Zagreb. Dok njezin uništeni vrt svjedoči o silini nevremena, grad se bori s kaosom, srušenim stablima i prekidima prometa. "Proljeće u Zagrebu 27.03.2026.", ironično je napisala uz video koji je ledi krv u žilama. Njezina objava na Instagramu, daleko od uobičajenih proljetnih prizora, postala je prikaz kaosa koji je jedno od najjačih nevremena posljednjih godina donijelo glavnom gradu. Umjesto idile, Tena je zabilježila scenu potpunog uništenja u vlastitom dvorištu, pružajući tek mali uvid u razmjere oluje koja je poharala Zagreb i okolicu.

Snimka, nastala iz sigurnosti doma, prikazuje borbu s vjetrom samo da bi se otvorila vrata, a ono što slijedi je prizor apokalipse. Vjetar orkanske snage nosi sve pred sobom, a u zastrašujućem videu vidi se teški drveni vrtni namještaj isprevrnut i razbacan po terasi, dok se velika vreća za boks nasilno njiše kao da je od papira. Polomljene tegle i srušeni dijelovi ograde dodatno svjedoče o silini prirode, a cijelu atmosferu zaokružuju uzvici šoka i nevjerice koji se čuju u pozadini, savršeno dočaravajući osjećaje mnogih Zagrepčana tog jutra.

Dok Tenina snimka prikazuje osobnu štetu, cijeli grad suočio se s posljedicama olujnog nevremena koje je, praćeno obilnom kišom i tučom, uzrokovalo kolaps. Zbog vjetra orkanske snage DHMZ je izdao crveni meteoalarm za širu regiju, a hitne službe su samo tijekom prijepodneva imale više od sto intervencija. Gradonačelnik Tomislav Tomašević uputio je hitan apel građanima da ne izlaze na otvoreno zbog opasnosti od pada crijepova, dijelova fasada i građevinskih skela koje su prijetile na svakom koraku.

Posljedice su vidljive diljem grada, od srušenih stabala koja su oštetila automobile i blokirala prometnice do oštećenih krovova, uključujući i krov jedne osnovne škole. Parkovi poput Zrinjevca i Tuškanca pretrpjeli su značajnu štetu, a nastava u zagrebačkim školama je otkazana. Nažalost, zabilježeno je i nekoliko lakše ozlijeđenih osoba, među kojima su bili vatrogasci na intervenciji te jedno dijete na koje je palo stablo. Promet je bio u potpunom kaosu, a vlakovi su kasnili satima.
