FOTO/VIDEO Oluja ostavila katastrofalne posljedice, snijeg paralizirao dio zemlje: Zagorje pod vodom, porasli vodostaji

Orkanski vjetar i snijeg diljem Hrvatske

17:00 - Snažna ciklona koja je pogodila Hrvatsku ostavila je veliku štetu, a meteorolog Ivan Čačić upozorio je da se radi o neuobičajenim vremenskim uvjetima za kontinentalni dio zemlje. "Ova situacija nije tipična za kontinentalni dio. Takve udare vjetra obično čujemo na Jadranu, podno Velebita, ali sada je i ovdje puhalo olujnom snagom. Ovo je još jedan dokaz da su se energetski uvjeti u atmosferi promijenili", naglasio je Čačić, za Novu TV. Dodao je i kako su upozorenja bila opravdana te apelirao na građane da crveni alarm shvate ozbiljno jer ovakvi uvjeti znatno odstupaju od uobičajenih.

16:46 - Za sav su promet otvorene su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (od 16:05), autocesta A6 Rijeka-Zagreb (od 13:50), autocesta A7 Rijeka istok-Šmrika, Krčki most, javlja HAK.

16:33 - Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas je s gradonačelnikom Grada Zagreba Tomislavom Tomaševićem, glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem i svojim suradnicima, obišla područje Bundeka nakon snažnog olujnog nevremena koje je pogodilo Zagreb, gdje se upoznala s razmjerima štete. Tom je prilikom dala izjavu o trenutačnom stanju i poduzetim aktivnostima: „Nekoliko tisuća hrvatskih vatrogasaca izašlo je na teren te u suradnji s gradskim službama i sustavom civilne zaštite aktivno radi na otklanjanju posljedica ovog velikog nevremena. Hvala im na iznimnoj predanosti, brzoj reakciji i nesebičnom angažmanu.

Hrvatske vode su u okviru svojih nadležnosti poduzele sve potrebne pripremne aktivnosti, osobito na lokacijama koje se smatraju rizičnima s obzirom na povišeni vodostaj. Na području rijeke Une, u Hrvatskoj Kostajnici, postavljene su montažno-demontažne barijere u punom profilu, ukupne duljine oko 600 metara, koje su se pokazale izuzetno učinkovitima tijekom ranijih ekstremnih događaja.Na ostalim područjima provode se redovne mjere obrane od poplava, dok su na pojedinim lokacijama uvedene i izvanredne mjere. U ovom trenutku ne očekujemo veće probleme, no situacija se i dalje pomno prati.“

Stanje na terenu i hidrološke prilike

U proteklih 24 sata zabilježene su značajne količine oborina diljem Hrvatske, osobito na području središnje i sjeverozapadne Hrvatske (Ogulin 108 mm, Krapina 82 mm, Križevci 72 mm, Bednja 68 mm, Bjelovar 62 mm, Hrvatska Kostajnica 58 mm, Daruvar 53 mm, Sisak 49 mm, Gospić 46 mm, Zagreb 40 mm). Visine snježnog pokrivača izmjerene 27. ožujka 2026. u 7:00 sati iznosile su: Zavižan 91 cm, Delnice 54 cm, Puntijarka 30 cm, Gospić 20 cm, Ogulin 12 cm, Hrvatska Kostajnica 8 cm i Gračac 4 cm.

Oborine su uzrokovale porast vodostaja gotovo svih vodotoka u Republici Hrvatskoj, no većina ih je prihvatila povećane količine bez većih poteškoća. Trenutačno su mjere obrane od poplava aktivne na pojedinim rijekama u središnjoj Hrvatskoj (Krapina, Zelina, Glogovnica, Sunja, Lonja, Ilova).

Mjere obrane od poplava

Izvanredne mjere: Glogovnica – Koritna; Krapina – Kupljenovo; Lonja – Lonjica most; Spojni kanal ZLGČ – Poljanski Lug; Sunja – Sunja

Redovne mjere: Ilova – Maslenjača; Lonja – Lonjica most; Zelina – Božjakovina

Pripremno stanje: Bednja – Lepoglava; Česma – Pavlovac; Glina – Široka Rijeka; Korana – Veljun, Velemerić, Karlovac; Kupčina – Lazina brana; Mala Neretva – Opuzen ustava nizvodno; Potok Vojlovica – Čačinci; Sabirni kanal AC ZG-RI – Lazina; Una – Hrvatska Kostajnica,

Prognoze i očekivanja

Porast vodostaja na donjem dijelu sliva Kupe, Une, lijevih pritoka Save te na manjim vodotocima sliva Drave nastavit će se i tijekom današnjeg dana.

Kupa – Karlovac

Prema trenutno raspoloživim modelima izgledno je da maksimalni vodostaji Kupe i Korane u Karlovcu neće dosegnuti razine redovnih mjera obrane od poplava. Maksimalni vodostaji Kupe i Korane u Karlovcu očekuju se tijekom noći s petka na subotu 27./28.3.2026. i biti će na razini od oko +600 cm, odnosno 1 metar niži u odnosu na razinu za uvođenje redovnih mjera obrane od poplava.

Kupa – donji tok

Tijekom sutrašnjeg dana 28.3.2026. očekuje se uvođenje redovnih mjera obrane od poplava za rijeku Kupu na području Farkašića i Petrinje. Povoljna okolnost je što su vodostaji rijeke Save relativno niski i neće stvarati nikakav uspor rijeci Kupi, te se nakon dosizanja maksimalnih vodostaja očekuje brzo opadanje vodostaja rijeke Kupe na petrinjskom i sisačkom području i nikakve veće ugroze od rijeke Kupe se ne očekuju.

Dobra – Ogulin

Iako je u Ogulinu tijekom proteklih 24 sati palo čak 108 mm kiše i 12 cm snijega ne očekuje se nikakvi problemi na ogulinskom području od rijeke Dobre.

Glina - Glina

Vodostaji rijeke Gline nastaviti će rasti i tijekom današnjeg dana te mogu doseći razine za uspostavu redovnih mjera obrane od poplava na području Vranovine, Topuskog i Gline tijekom večernjih sati, a tijekom sutrašnjeg dana moguće i izvanrednih mjera, ali veće ugroze se ipak ne očekuju jer je od 2014. godine dosta unaprijeđen sustav obrane od poplava za zaštitu od rijeke Gline.

Una – Hrvatska Kostajnica

Dosadašnja obilna oborina na slivu rijeke Une nastaviti će se i tijekom današnjeg, ali i sutrašnjeg dana i to osobito u BiH, što će dovesti do daljnjeg porasta vodostaja rijeke Une u narednim danima tako da je tijekom nedjelje/ponedjeljka 29./30.3.2026. izgledno uvođenje redovnih i izvanrednih mjera obrane od poplava na kostajničkom području. Iz tog razloga tijekom današnjeg dana montažno-demontažni protupoplavni sustav biti će nadograđen na punu visinu i zaštitu od visine vodostaja rijeke Une od +540 cm.

Prema trenutačnim prognozama, od poslijepodnevnih sati očekuje se postupna stabilizacija vremenskih prilika, što bi trebalo dovesti do prestanka rasta i stabilizacije vodostaja.

16:19 - Zbog jakog nevremena praćenog olujnim i orkanskim vjetrom i obilnim snijegom, na području većeg dijela Hrvatske zabilježeni su brojni kvarovi na elektroenergetskoj mreži, uslijed čega je bez opskrbe električnom energijom ostao značajan broj korisnika, objavio je HEP. Prema trenutačnim procjenama, bez električne energije je oko 18.000 korisnika, a najpogođenija su područja sjeverozapadne Hrvatske, uključujući Zagreb i okolicu, Hrvatsko zagorje i varaždinsko područje, zatim dijelovi središnje Hrvatske, poput Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije, kao i Gorski kotar te dijelovi Like i Primorja.

Najveći broj kvarova uzrokovan je padom stabala i granja na dalekovode, težinom snijega na vodovima te olujnim vjetrom, koji uzrokuje rušenje stupova i dodatna oštećenja mreže, dok sanaciju dodatno otežava nepristupačan teren, snijeg i voda.

Sve raspoložive terenske ekipe HEP-Operatora distribucijskog sustava su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova, sanaciji oštećene infrastrukture i ponovnoj uspostavi opskrbe električnom energijom, no na pojedinim lokacijama pristup kvarovima je otežan ili trenutačno nije moguć, što može utjecati na duljinu trajanja radova. Očekuje se da će veći dio kvarova na srednjenaponskoj mreži biti otklonjen tijekom dana, dok će se kvarovi na niskonaponskoj mreži u nekim područjima rješavati i tijekom sutrašnjeg dana. Korisnike molimo za razumijevanje i strpljenje, poručuju iz HEP-a.

16:14 - Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je u petak da će Vlada pomoći Zagrebu u saniranju posljedica snažnog nevremena koje je prouzročilo znatnu materijalnu štetu, istaknuvši da je u stalnom kontaktu s gradskim vlastima. "Od ranog jutra u Zagrebu smo imali koordinaciju svih nadležnih resora. Iako je ovo veliko nevrijeme pogodilo brojne dijelove Hrvatske, prema prvim informacijama čini se da su najozbiljnije posljedice upravo u glavnom gradu", rekao je Plenković tijekom posjeta Primorsko-goranskoj županiji.

Zahvalio je gradskim i hitnim službama, vatrogascima, civilnoj zaštiti i volonterima koji su od ranih jutarnjih sati angažirani na terenu. Pritom je uputio apel građanima da ostanu oprezni i striktno prate upute koje izdaju gradske i državne službe kako bi se izbjegle dodatne opasnosti. "Zabilježena su značajna oštećenja na gradskoj vegetaciji i sportskoj infrastrukturi, ali ono što posebno zabrinjava su oštećenja na krovovima brojnih zgrada. Znamo da je Zagreb i dalje u osjetljivoj fazi obnove od potresa, što ove nove štete čini još težima za pogođene sugrađane", istaknuo je.

Plenković je potvrdio da je na teren odmah upućen tim ministara koji u suradnji s lokalnim vlastima nadziru situaciju i procjenjuju prioritete za ublažavanje šteta. "Kao i uvijek do sada u situacijama elementarnih nepogoda, Vlada će biti uz Grad Zagreb. Osigurat ćemo potrebnu pomoć u sanaciji kako bi se život u glavnom gradu što prije normalizirao", poručio je.

16:00 - Nevrijeme uz obilne padaline na području Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke, ali i Zagrebačke županije stvarale su mjestimično probleme u prometu gdje je dolazilo do prekida. Takva situacija zabilježena je i u mjestu Bolč gdje je obilna voda sa obližnjih livada potopila cestu i okolicu pretvorila u jezero. Samo najhrabriji vozači su se išli 'kockati'.

15:30 - Jak vjetar praćen obilnim oborinama izazvao je probleme i na bjelovarskom području. Najteže je u jednoj gradskoj ulici uz potok Plavničku koji se već izlio na obližnje livade, a nastavi li rasti, mogao bi zaprijetiti kućama, javlja HRT. Poplavljeni su plastenici OPG-a koji se bavi uzgojem povrća.

Gradski stožer Civilne zaštite izdao je priopćenje u kojem se navodi da službe nadziru porast vodostaja i u pripremi imaju vreće s pijeskom. - Sve je pod vodom, plastenik je pod vodom kompletno, sav rasad moramo dizati u zrak. Kako ćemo dignuti što će biti od toga, ne znam, rekla je Jasna Pranić, Bjelovar.

- Za sada je pod kontrolom, poplavljene su livade, imat ćemo u pripravnosti vreće s pijeskom. Hrvatske vode i sve službe Civilne zaštite su na terenu i reagirat ćemo kako trebamo reagirati, istaknuo je Igor Brajdić, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Bjelovara. - Pripremni smo s 20 operativnih vatrogasaca koji u pripravnosti u slučaju da dođe do eventualnog poplavljivanja objekata. Naravno, ono što je posebno bitno, moramo paziti i na industrijske objekte, središte grada, zbog snažnog vjetra, rekao je Davor Đalog, zapovjednik JVP-a Bjelovara.

16:13 - Od 13:50 autocesta A6 Rijeka-Zagreb je otvorena za sav promet. Zbog loših vremenskih uvjeta, snijega u unutrašnjosti i olujnog vjetra u priobalju trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obratno. Zbog olujnog vjetra autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje ZATVORENA JE ZA SVE SKUPINE VOZILA - NEMA slobodnih mjesta na odmorištima gdje se isključuju teretna vozila te vozačima savjetujemo da ne kreću na put dok neće imati informaciju da su ceste otvorene i prohodne", javlja HAK. Više o stanju na cestama

Ravnateljstvo civilne zaštite je, u pregledu posljedica vremenskih nepogoda do 8 sati, navelo kako je Županijski centar 112 Zagreb zaprimio oko 1000 poziva građana koji su se odnosili na preko 650 događaja. U nevremenu su ozlijeđene dvije osobe. U naselju Šestak Brdo (općina Pokupsko) teško je ozlijeđeno dijete, u druga osoba je teško ozlijeđena u Zagrebu. Kako doznaju 24sata, ozlijeđena su i dvojica vatrogasaca."Zaprimljeno je 246 dojava koje su se odnosile na pad stabala na prometnice i u parkove, dok su se 122 dojave odnosile na oštećenje stambenih i gospodarskih objekata te 43 dojave o oštećenju vozila. Ostale dojave su se odnosile na oštećenja električnih i telefonskih žica i stupova te srušene ograde na gradilištima. Poteškoća u opskrbi električnom energijom bilo je na području Čičke Poljane, Veleševca, Jagodnog, Ribnice i Novog Čiča. Zbog kvara na dalekovodu, bez opskrbe električnom energijom ostalo je 1.311 korisnika na području Ivanić Grada.Zbog pada stabala na tramvajsku prugu noćas iza ponoći oštećeni su tramvajski vodovi s obje strane Maksimirske ceste što je uzrokovalo prekid tramvajskog i ostalog prometa na dionici između Maksimira i Dubrave. Zbog opasnih vremenskih uvjeta i otklanjanja posljedica nevremena na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, 27. ožujka poslana je poruka Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama - SRUUK kako se neće održati nastava u osnovnim i srednjim školama", ističe Ravnateljstvo civilne zaštite.