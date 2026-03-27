'NAPUHALO SE'

Ivanišević ponovno progovorio o suradnji s Tstitsipasom: 'Nakon dva dana znao sam da ništa od toga'

Split: 13.9.1971. rođen Goran Ivanišević
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
27.03.2026.
u 19:26

On je i dalje fenomenalan tenisač, bio je i još je, ali to su sitnice. U današnjem tenisu ne možeš igrati ako nisi spreman mentalno. Imao sam i ja takvih problema kao tenisač, kad sam pao na 128. mjesto, najbolje sam mjerilo

Njaveći hrvatski tenisač svih vremena Goran Ivanišević vratio se trenerskom poslu i započeo suradnju s talentiranim Francuzom Arthurom Filsom. U opsežnom razgovoru za Sportklub usporedio je Filsa sa svojim bivšim igračem, Grkom Stefanosom Tsitsipasom, prokomentirao situaciju u vrhu svjetskog tenisa, a dotaknuo se i najboljeg hrvatskog igrača Marina Čilića.

Prvo je otvoreno progovorio o radu s Tsitispasom za kojeg je prošle godine da je najnespremniji igrač s kojim je ikada radio:

- Pa ja sam to znao nakon drugog dana našeg treninga. Kad je došao u Zagreb probati rekete, znao sam da ništa od toga. Mislim, na kraju dana ja ništa loše nisam rekao. Sve što sam ja rekao je istina i to se i ostvarilo. Lijepo sam mu rekao poslije Wimbledona da uzme četiri mjeseca odmora jer to nije samo fizička nespremnost, nego i mentalna nespremnost - započeo je Ivanišević:

- On je i dalje fenomenalan tenisač, bio je i još je, ali to su sitnice. U današnjem tenisu ne možeš igrati ako nisi spreman mentalno. Imao sam i ja takvih problema kao tenisač, kad sam pao na 128. mjesto, najbolje sam mjerilo. Ali sve je ok, vidjeli smo se sad u Dohi i pozdravili smo se normalno. Sve se oko toga napuhalo, rekao je on sad neke stvari oko kojih nećemo ulaziti u detalje, ali sve je ok, idemo dalje - dodao je.

Zatim je otkrio i kako se s Filsom jako brzo dogovorio oko početka suradnje, a u timu mladog Francuza radit će s još jednim Hrvatom - Ivanom Cinkušem:

- Super je raditi s njim. Moram se zahvaliti Cinkiju, on me već nekoliko puta zvao. Sad je sve išlo jako brzo. Razgovarali smo pet minuta i već sutradan me zvao menadžer. Drago mi je zbog Cinkuša jer je on Filsov trener već dvije godine, a prijatelji smo 25 godina i odlično se razumijemo, što je jako važno.

Progovorio je zatim i o svom bivšem igraču Novaku Đokoviću za kojeg vjeruje kako može osvojiti još jedan Grand Slam naslov i doći do brojke 25.

- Da nisam radio s njim, možda bih sumnjao. Ali poznavajući ga, znam da u njegovom rječniku ne postoje riječi 'ne mogu' i 'nemoguće'. Naravno da je moguće. Na pitanje o Đokovićevoj motivaciji, Ivanišević odgovara: "Slušam neke takozvane stručnjake kako ga stalno otpisuju. Ne znam razumiju li ti ljudi tenis. Novaka vuče ljubav prema tenisu, natjecanju i pobjeđivanju. On će uvijek biti pri vrhu. Imamo Sinnera i Alcaraza koji su sport za sebe, Zvereva koji je uvijek tu negdje i Novaka, najvećeg tenisača svih vremena, kojeg nikad ne smijete isključiti iz utrke za naslov.

Za kraj je prokomentirao i stanje prvog hrvatskog reketa - Marina Čilića:

- Kod Čilića ljudi često ne razumiju jednu stvar - on ima tri-četiri vrhunska udarca. Ako je spreman, svima je neugodan. Sad nema pritiska i ako ostane zdrav, nitko ga ne želi vidjeti u prvim kolima Wimbledona i US Opena. Mnogi ga podcjenjuju, a takvog igrača ćemo sljedeći put imati možda za 300 godina.

