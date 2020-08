Veliki vjernik kojeg obožava i Rafa Nadal, a sad je najveća želja “pravog” Ronalda

Ante Budimir (29) potpuno je drugačija sportska priča. Netipičan nogometaš čiji put afirmacije nimalo nije bio lagan. Zato će sljedeći tjedan, kada bude sabirao dojmove iz reprezentativnog ozračja, sigurno odvrtjeti film cijele svoje karijere i dosadašnjeg životnog puta. S 29 godina prvi je put u najboljem hrvatskom nogometnom društvu.

Potpuno zasluženo, baš kako smo i najavljivali prije nekoliko mjeseci. Priča koja na mnogo razina podsjeća na onu Dade Prše koji je do reprezentacije došao s 28. Ali sličan karakterni profil obojicu je doveo do najviše sportske razine. Nakon sjajne godine u kojoj je Mallorcu uveo u Primeru i u elitnom razredu španjolskog nogometa odigrao zapaženu ulogu, reprezentativni poziv bio je logičan slijed. Nakon vrhunskih izvedbi, poput one u kojoj je Barceloni zabio dva pogotka, bilo je jasno da izbornik Zlatko Dalić neće moći ignorirati napadača koji redovito zabija u jednoj od najjačih europskih nogometnih liga.

Kakva je to priča...

Prošle je sezone zabio 13 pogodaka, četiri više od, primjerice, od Antoinea Griezmanna koji se Barceloni pridružio prošle godine u transferu vrijednom čak 120 milijuna eura! A kada jednom odigra svoju zadnju utakmicu, kakvu će priču moći ispričati od izbjeglištva iz Zenice, životnih trauma, preko Velike Gorice, Zaprešića, St. Paulija, Crotonea, Genoe, pa do uživanja na plažama Mallorce... I danas mu je, kada navrati u Goricu gdje je napravio prve nogometne korake, najdraže na betonskom igralištu zaigrati hakl s prijateljima iz djetinjstva.

– Mladi trebaju biti uporni i vjerovati u sebe kada nitko ne vjeruje... – nerijetko govori Ante u svojim intervjuima. Kada gledate njegov put nogometne i životne afirmacije, Budimir je sigurno uzor od kojeg mladi sportaši, i ne samo sportaši, mogu puno naučiti.

Samo odricanje i krvav rad dovest će vas do uspjeha. Poruka je jasna. No, isto tako jasno je da će samo odabrani i rijetki prihvatiti taj put. Na žalost našeg društva. Netipičan je nogometaš i zbog činjenice što je Ante i student ekonomije, a za ispite se priprema između treninga, utakmica, na putovanjima... Do diplome mu je ostalo još samo malo.

– Nikad se ne zna... Poslužit će... – kaže Ante. Sigurno će mu biti od koristi, no jasno je da Budimir neće imati problema u socijalizaciji naklon igračke karijere.

Jer cijelu je svoju karijeru paralelno radio na sebi. Uostalom, nije od onih koje će u krivi smjer odvući glamur izvan sporta u kojem se vrte milijuni eura. Izazova je na sve strane. A Ante je svoj obrambeni mehanizam zasnovao na mentalnoj stabilnosti koju pospješuje promišljanjima o duhovnosti i religiji. Česta je to pojava u vrhunskom sportu, no nakon prvog susreta jasno će vam biti da Budimir spada u kategoriju rijetkih skromnih i normalnih sportaša.

– Uvijek se prije izlaska na teren pokušam osvijestiti da sam zahvalan što imam priliku izaći na travnjak, što sam zdrav, što se imam priliku boriti za nešto... Jedino što želim jest da ja, moji suigrači, ali i svi protivnički igrači, izađemo s terena zdravi – ističe Budimir. Ljeto 2020. pamtit će kao posebno poglavlje svoje karijere.

U sljedećim tjednima, a možda i danima trebao bi napraviti novi iskorak i potpisati za neku od momčadi iz Primere. Bit će to milijunski transfer jer se za Budimira zanima praktički pola španjolske lige. Prije nekoliko mjeseci tamošnji mediji spominjali su ga čak kao i potencijalnog igrača za Barcelonu. U međuvremenu su u konkurenciju za Budimira ušli i Sevilla, a posljednji, kao najozbiljnije rješenje spominje se i Real Valladolid.

Danas je taj klub aktualan i zbog činjenice da je u većinskom vlasništvu brazilskog Ronalda koji je prije dvije godine navodno uložio tridesetak milijuna eura. S Mallorcom nije uspio zadržati prvoligaški status, no i ako ode iz tog kluba, sigurno će mu u posebnom sjećanju ostati sezona u kojoj je izboren plasman u Primeru.

Posebice dan proslave postignuća. Na tribinama je bio Rafael Nadal, sigurno jedan od najpoznatijih Mallorcinih navijača.

– Rafa Nadal je iz mjesta pola sata vožnje udaljenog od Palma de Mallorce, ima tamo i veliki teniski centar, akademiju... Uz klub je vezan i zato što mu je stric bio sportski direktor Mallorce. Nažalost, nisam ga imao priliku upoznati, u onom ludilu nakon Deportiva nije bilo izvedivo da se spusti do svlačionice. Nisam ni znao da je bio na utakmici dok nisam vidio snimke... Ali evo, čuo sam se baš neki dan sa svojim kondicijskim trenerom Marinom Bašićem, koji ima svog igrača na Wimbledonu, i iz tih krugova se zna s Nadalom. Sreli su se i Rafa mu je pričao da je uživao na utakmici, čestitao je i meni i momčadi... Nevjerojatno, o meni priča i na Wimbledonu, ha-ha. Nadam se da ću ga imati priliku upoznati, volio bih to – kazao je Budimir nakon što je njegova momčad izborila Primeru u srpnju prošle godine.

Nasha je upoznao

Dok na susret s Nadalom čeka, Budimir je imao priliku upoznati jednu drugu sportsku legendu. Legendarnog NBA igrača Stevea Nasha koji je jedan od suvlasnika kluba.

– Šetao se jednom prilikom oko našeg terena za trening sa svojim tatom, netko ga je skužio i ja sam se odmah išao upoznati. Jako pristupačan čovjek, vidi se da voli i prati nogomet. Naravno da sam ga ja pitao o košarci. Taman je trajalo finale između Golden Statea i Toronta, pitao sam ga za koga navija pa se našao u problemu. Radi kao vanjski suradnik u Warriorsima, ali potiho mi je rekao: “Znaš, ipak sam ja Kanađanin...” – prisjetio se Budimir.

Može se očekivati da će Budimir ostvariti transfer koji će mu garantirati igranje u Primeri i sljedeće sezone. Bio bi to logičan slijed jer igra u posebno zreloj formi. Značilo bi mu to puno više i za reprezentativni status.

– Nitko sretniji od mene da dođe reprezentativni poziv – kazao je prije nekoliko mjeseci Budimir. Dobio je Ante toliko priželjkivani reprezentativni poziv, a za dva mjeseca trebala bi stići i prva prinova u obitelji. Dodatan razlog zbog kojeg bi našem napadaču 2020. trebala biti jedna od najsretnijih u životu. A Zlatko Dalić u kadru je dobio sigurno rješenje više, pravu špicu i igrača s karakterom koji samo može zaoštriti konkurenciju. Ako odabere pravi klub i zdravlje ga posluži, na Budimira će hrvatski izbornik moći računati još nekoliko godina.

– Ja svoju priču moram nastaviti najbolje što znam – jasan je Budimir kada govori o svom reprezentativnom statusu. Nema dileme da će Ante energiju usmjeriti na pravi način i da će pošteno vratiti nogometu ono što mu je dao. Takav pristup doveo ga je do reprezentativnog dresa i do jednog od najtraženijih napadača u Primeri u ovom trenutku.