Veliki povratak! Đoković dolazi na Australian Open, ministar poništio odluku

Srbijanska teniska zvijezda Novak Đoković moći će se vratiti na Australian Open, pišu lokalni mediji, uključujući Herald Sun i Sydney Morning Herald.

Tridesetpetogodišnjem Beograđaninu je, prema izvorima bliskim vlasti, poništena trogodišnja zabrana ulaska u zemlju te je dobio vizu za nastup na prvom Grand Slamu sezone.

Turnir će početi 16. siječnja sljedeće godine, a Đoković je u Melbourneu osvojio čak devet od svojih 21 grand slama.

Iako australski mediji već neko vrijeme pišu o takvom razvoju događaja, tamošnja vlada to još nije službeno potvrdila, ali se očekuje da će to uskoro učiniti i ujedno Đokoviću odobriti vizu.

Foto: VEEREN / BESTIMAGE/BESTIMAGE Novak Djokovic " Nole", détendu pendant son entrainement lors du tournoi de tennis "Rolex Paris Masters 2022" à Bercy AccorHotels Arena à Paris, le 30 octobre 2022 © Veeren / Bestimage Novak Djokovic "Nole", relaxed during his training at the "Rolex Paris Masters 2022" tennis tournament at Bercy AccorHotels Arena in Paris, 30 October 2022 Photo: VEEREN / BESTIMAGE/BESTIMAGE

U Herald Sunu i Sydney Morning Heraldu oslanjaju se na izvore bliske australskoj vladi i javljaju da predstavnici vlasti još ne smiju o tome javno govoriti.

Nakon izbora u svibnju novi ministar useljeništva Andrew Giles, prema njihovim informacijama, poništio je odluku svog prethodnika Alexa Hawkea, koji je početkom godine intervenirao u ukidanju viza, što je kasnije potvrdilo tročlano sudsko vijeće.

Đokoviću je zabranjen ulazak u zemlju jer je, necijepljen, predstavljao preveliki rizik za javno zdravlje u Australiji. Tamo su početkom godine mjere za suzbijanje širenja novog koronavirusa bile vrlo stroge, a javnost se također okrenula protiv teniske zvijezde.

