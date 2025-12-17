Dario Zahora tužio Martina Baturinu i njegova oca! Traži 3,7 milijuna eura odštete

Dario Zahora, bivši igrač Dinama, a danas nogometni menadžer tužio je hrvatskog reprezentativca Martina Baturinu i njegova oca Matu, kako donosi novi broj tjednika Nacional.

Zahora od hrvatskog reprezentativca, koji trenutačno igra u talijanskom prvoligašu Comu, traži odštetu od 3,7 milijuna eura zbog prekida suradnje. Kako piše Nacional, tužba je pokrenuta u svibnju ove godine pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu. Zahora, dakle, dovodi u pitanje način na koji je obitelj Baturina prekinula suradnju s njim o zastupanju hrvatskog reprezentativca Martina. Igračev, sada već bivši zastupnik, u tužbi ističe kako se osjeća prevarenim i stoga traži odštetu.

U ugovoru koji je Baturina potpisao sa Zahorom stoji da igračev zastupnik ima ekskluzivno pravo 'dogovarati svaki ugovor Martina Baturine o profesionalnom igranju, da se obvezao brinuti o njegovoj sportskoj karijeri, te da se Baturina na mjesečnoj osnovi obvezao Zahori isplaćivati 10 posto svojih neto primanja koja će ostvariti na temelju ugovora o profesionalnom igranju... Kao i prenijeti na Zahoru kao ulagača ukupni prihod od prava na korištenje njegova imena i lika u komercijalne svrhe...'

Nacional također navodi da je Zahora u tužbi istaknuo da je Mate Baturina prije ljeta 2024. godine u ime svog sina pregovarao s drugim agentima i klubovima, iako mu to, prema Ugovoru o suradnji, nije bilo dopušteno. ..