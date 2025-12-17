Dario Zahora tužio Martina Baturinu i njegova oca! Traži 3,7 milijuna eura odštete

Dario Zahora, bivši igrač Dinama, a danas nogometni menadžer tužio je hrvatskog reprezentativca Martina Baturinu i njegova oca Matu, kako donosi novi broj tjednika Nacional.
Zahora od hrvatskog reprezentativca, koji trenutačno igra u talijanskom prvoligašu Comu, traži odštetu od 3,7 milijuna eura zbog prekida suradnje. Kako piše Nacional, tužba je pokrenuta u svibnju ove godine pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu. Zahora, dakle, dovodi u pitanje način na koji je obitelj Baturina prekinula suradnju s njim o zastupanju hrvatskog reprezentativca Martina. Igračev, sada već bivši zastupnik, u tužbi ističe kako se osjeća prevarenim i stoga traži odštetu.
U ugovoru koji je Baturina potpisao sa Zahorom stoji da igračev zastupnik ima ekskluzivno pravo 'dogovarati svaki ugovor Martina Baturine o profesionalnom igranju, da se obvezao brinuti o njegovoj sportskoj karijeri, te da se Baturina na mjesečnoj osnovi obvezao Zahori isplaćivati 10 posto svojih neto primanja koja će ostvariti na temelju ugovora o profesionalnom igranju... Kao i prenijeti na Zahoru kao ulagača ukupni prihod od prava na korištenje njegova imena i lika u komercijalne svrhe...'
Nacional također navodi da je Zahora u tužbi istaknuo da je Mate Baturina prije ljeta 2024. godine u ime svog sina pregovarao s drugim agentima i klubovima, iako mu to, prema Ugovoru o suradnji, nije bilo dopušteno. ..
Ovaj slučaj pokazuje sve elemente lihvarskog i pravno krajnje upitnog ugovora, kakvi u modernom sportu teško mogu opstati pred sudom. Dario Zahora ne traži naknadu za stvarno obavljen posao, nego pokušava naplatiti hipotetsku buduću zaradu, na koju u pravnom smislu nema pravo. Ugovor koji mladog igrača dugoročno veže na ekskluzivu, obvezuje ga na stalna izdvajanja i čak zahvaća prava na ime i lik, očito je nerazmjeran i štetan za slabiju stranu (Baturina). Suradnja sportaša i menadžera počiva na povjerenju, a kad ono prestane, nema pravne osnove za prisilno zadržavanje odnosa. U tom kontekstu, zahtjev za milijunsku odštetu više djeluje kao pritisak nego kao realno održiva tužba. Zahora će ovo izgubiti na sudu jer je pohlepan. Pohlepa je došla gleve Zdravka Mamića, gdje neće Zahoru. Inače, on Baturine neće biti ništa. Na SP neće odigrati više od 60 minuta.