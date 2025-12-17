Naši Portali
KUP KRALJA

Real se baš jako namučio protiv trećeligaša. Ipak ništa od senzacije, izbjegli su katastrofu

Copa del Rey - Talavera de la Reina v Real Madrid
SUSANA VERA/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
17.12.2025.
u 23:22

U posljednjim trenucima susreta domaćin je imao sjajnu priliku za 3-3, ali je Andrij Lunin vrhunski obranio udarac Di Renza

Nogometaši Real Madrida izborili su plasman u osminu finala španjolskog Kupa kralja nakon što su na gostovanju pobijedili trećeligaša Talavera de la Reinu sa 3-2.

Golove za "Kraljevski klub" zabili su Kylian Mbappe (41, 88) i Maneul Ferrando (45+1-ag), dok su za domaćine strijelci bili Nahuel Arroyo (80) i Gonzalo Di Renzo (90). U posljednjim trenucima susreta domaćin je imao sjajnu priliku za 3-3, ali je Andrij Lunin vrhunski obranio udarac Di Renza.

U ranije odigranom susretu plasman u osminu finala je izborila i Osasuna nakon što je na gostovanju nakon produžetaka pobijedila drugoligaša Huescu sa 4-2.

Posljednji gol za goste zabio je Ante Budimir. Hrvatski reprezentativac je ušao u igru u 105. minuti, a dvije minute prije kraja produžetka zabio je za 4-2. Bio je to njegov šesti gol ove sezone.

Za Osasunu su strijelci bili i Raul Garcia (45+1, 95), te Asier Osambela (111), dok su za Huescu golove zabili Daniel Luna (35) i Iker Kortajarena (105+1).

Već ranije su plasman u osminu finala izborili Barcelona, Atletico Madrid, Real Sociedad, Valencia...
