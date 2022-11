Nadal: Divim se Novakovoj strasti, kako kontrolira svoje tijelo

Završni Masters osmorice najboljih tenisača počeo je novim porazom Rafaela Nadala od Amerikanca Taylora Fritza, drugim ove godine (nakon Indian Wellsa). Ovaj put Amerikanac je slavio sa 7:6 (3), 6:1. A time su smanjeni izgledi da ljubitelji tenisa u Torinu dočekaju 60. sraz između Rafe i Novaka Đokovića. Oni nisu u istoj skupini i do novog je odmjeravanja moglo doći samo u polufinalu ili finalu.

– Divim se Novakovoj strasti i ljubavi prema tenisu i to kako on kontrolira svoje tijelo – kazao je Nadal.

Foto: Dubreuil Corinne/ABACA/ABACA Rafael Nadal (ESP) during his first round match at the 2022 Nitto ATP Finals in Turin, Italy, on November 13, 2022. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM Photo: Dubreuil Corinne/ABACA/ABACA

Nino Serdarušić nastavio je lov na bodove u dalekom Japanu, ovaj tjedan igra na ATP Challengeru u Kobeu (53.120 USD). Zagrepčanin je na startu bio bolji od Rumunja Nicholasa Davida Ionela, 233. tenisača svijeta, sa 6:3, 6:7 (7), 6:2.

Naš je tenisač u tie-breaku drugog seta propustio dvije meč-lopte (vodio je sa 6:4), no u odlučujućoj dionici nije imao probleme na putu prema pobjedi, u koju je ugradio devet asova te iskoristio pet od 10 prilika za obrat. Nino je tako osigurao napredak na ATP listi za još sedam mjesta i dolazak na 249. poziciju.

Foto: EXPA/ Pressesports/ Victor Joly/PRESSE SPORTS 17.05.2022, Roland Garros, Paris, FRA, ATP Tour, French Open 2022, Qualifikation, im Bild Nino Serdarusic of Croatia // during the qualification for the French Open of the ATP Tour at the Roland Garros in Paris, France on 2022/05/17. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Pressesports/ Victor Joly/PRESSE SPORTS *****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, POL only***** Photo: EXPA/ Pressesports/ Victor Joly/PRESSE SPORTS/EXPA

