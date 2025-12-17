Osasuna se namučila protiv drugoligaša: Budimir prekinuo golgeterski post

Nogometaši Osasune izborili su plasmna u osminu finala španjolskog Kupa kralja nakon što su na gostovanju nakon produžetaka pobijedili drugoligaša Huescu sa 4-2, a posljednji gol za goste zabio je hrvatski reprezentativac Ante Budimir.
Budimir je ušao u igru u 105. minuti, a dvije minute prije kraja produžetka zabio je za 4-2. Bio je to njegov šesti gol ove sezone.Vatreni su nas na današnji dan učinili neizmjerno sretnima i ponosnima, prisjetite se tih trenutaka
Za Osasunu su strijelci bili i Raul Garcia (45+1, 95), te Asier Osambela (111). Za Huescu su golove zabili Daniel Luna (35) i Iker Kortajarena (105+1).
Već ranije su plasman u osminu finala izborili Barcelona, Atletico Madrid, Real Sociedad, Valencia..
Real Madrid u 16-ini finala gostuje kod trećeligaša Talavera de la Reine.
