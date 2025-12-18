Osmjehnut će im se bogatstvo: Ova 4 horoskopska znaka privlačit će novac u 2026.
U 2026. godini svemir posebno naklonjeno gleda na pet horoskopskih znakova kada je riječ o financijama. Novac se ove godine ne pojavljuje nužno kroz velike i dramatične poteze, već kroz male, gotovo neprimjetne navike koje se s vremenom pretvaraju u ozbiljnu razliku na bankovnom računu, prenosi Your Tango.
Ključ uspjeha je ostati miran i optimističan u vezi s protokom novca – čak i onda kada se čini da više odlazi nego što dolazi. Upravo tada svemir najčešće nagrađuje pozitivan stav. Iako svatko može iskoristiti ovu energiju, za ove znakove 2026. je godina velikog financijskog pomaka.
1. Rak: Za Rakove 2026. započinje izuzetno snažno. Jupiter, planet sreće i obilja, boravi u vašem znaku sve do srpnja. To donosi osobnu ekspanziju, porast samopouzdanja i snažan osobni magnetizam. Prilike vam dolaze same – bilo kroz posao, financije, nove projekte ili važne životne odluke.
Od 30. lipnja Jupiter ulazi u Lava i vašu drugu kuću novca, gdje ostaje sve do srpnja 2027. godine. Ovo je jedno od najpovoljnijih razdoblja za financijski rast – kroz povišice, pametna ulaganja, nove izvore prihoda i profesionalni napredak. Novac vam dolazi gotovo bez napora, ali važno je mudro upravljati resursima kako bi blagostanje potrajalo.
2. Strijelac: Strijelci u prvoj polovici godine imaju snažnu podršku Jupitera u osmoj kući – području investicija, zajedničkih financija, kredita i nasljedstva. Ovo je razdoblje u kojem mnogi uspješno zatvaraju dugove ili dolaze do dodatnih sredstava, čime se povećava osjećaj financijske slobode.
Ako ste u vezi ili braku, financijski uspjeh partnera izravno se prelijeva i na vas. Dodatnu stabilnost donosi trigon Saturna i Neptuna s vašim Suncem, što vam pomaže ne samo privući novac, već ga i zadržati. Posebno sretan period traje od 19. svibnja do 13. lipnja, kada se Jupiteru u osmoj kući pridružuje i Venera – kombinacija koja ovu godinu čini iznimno povoljnom za financije.
3. Jarac: Za Jarčeve se financijska slika značajno mijenja od 30. lipnja, kada Jupiter ulazi u Lava i započinje cjelogodišnji tranzit kroz vašu osmu kuću. To donosi povećanje prihoda kroz partnerstva, ulaganja, bonuse, ali i kroz financijsku stabilnost bračnog ili poslovnog partnera. Ovo je i razdoblje u kojem se često uspješno rješavaju dugovi, što dodatno rasterećuje budžet. Osim toga, osma kuća povezuje se i s nasljedstvima ili iznenadnim dobicima.
Godina započinje vrlo povoljno jer se Venera od 1. siječnja do 10. veljače nalazi u vašoj prvoj kući, čineći vas posebno privlačnima i uvjerljivima. Već 17. siječnja prelazi u vašu drugu kuću novca, dodatno naglašavajući financijski potencijal cijele godine.
4. Blizanci: Blizanci u 2026. godini imaju izravan fokus na zaradu. Jupiter, planet rasta i dobitka, tranzitira vašu drugu kuću prihoda od 1. siječnja do 30. lipnja. Ovo je idealno razdoblje za povišice, bonuse, bolje plaćene poslove ili širenje dodatnih izvora prihoda.
Ako ste samozaposleni, očekujte više klijenata i veće honorare. Novac dolazi kroz trud, ali i kroz povoljne okolnosti koje vam idu na ruku. Posebno sretan financijski period traje od 19. svibnja do 13. lipnja, kada se Venera pridružuje Jupiteru u vašoj zoni novca, donoseći dodatne prilike za dobitak i financijsko olakšanje.
Postajete samouvjereniji, opušteniji i privlačni za prilike i ljude koji vam mogu pomoći u napretku. Ovo je godina u kojoj se isplati riskirati – pokrenuti vlastiti posao, prijaviti se za posao iz snova ili napokon krenuti u smjeru o kojem dugo razmišljate. Iako financije nisu jedini fokus, novac dolazi kao prirodna posljedica vašeg rasta, hrabrosti i vidljivosti.
U 2026. godini novac dolazi onima koji vjeruju u proces, ostaju optimistični i ne odustaju kada tok nakratko uspori. Ako ste među ovim znakovima, svemir vam jasno poručuje – vrijeme je da naplatite svoj trud.